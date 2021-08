Raz Degan rifiuta l’invito al Grande Fratello Vip e attacca il reality: “Casa piena di spazzatura”

Raz Degan non parteciperà al Grande Fratello Vip 2021. O almeno non alle sue condizioni. Si è infatti arenata la trattativa con la quale Alfonso Signorini avrebbe puntato a portare l’ex modello israeliano nell’abitazione di Cinecittà. L’indiscrezione è stata riportata da numerosi giornali, con ricostruzioni differenti dei fatti. Secondo il blog di Davide Maggio, Degan sarebbe stato escluso dal reality perché avrebbe richiesto un compenso astronomico per partecipare: 500mila euro per 30 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Raz Degan Gf Vip: botta e risposta su Instagram

Sempre critico e controcorrente nei confronti del mondo moderno, Degan ha risposto in prima persone ai rumors sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. “Girano articoli secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti”, attacca Raz sui social, aggiungendo al post l’emoticon di un cowboy sorridente.

Vincitore dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi e ballerino dell’edizione 2010 di Ballando con le stelle, Degan si sta tenendo alla larga dalla televisione nell’ultimo periodo. Dopo aver diretto il documentario The Last Shaman, è apparso soltanto in un cameo in un episodio della fiction Le indagini di Lolita Lobosco e ha realizzato l’adventure show Raz and the Tribe, viaggio ai confini della civiltà con Luca Argentero, Asia Argento e Piero Pelù andato in onda su Sky Atlantic in tre episodi.

Raz Degan e Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip 2021, concorrenti trapelati finora a tutto trash

L’edizione 2021 del Grande Fratello Vip partirà lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Signorini è sempre il conduttore e deus ex machina, mentre le opinioniste al suo fianco saranno “il gatto e la volpe”: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nel cast di concorrenti, non ancora confermato ufficialmente, si vocifera della partecipazione di Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Tommaso Eletti, Raffaella Fico, Pamela Prati, Katia Ricciarelli, Totò Schillaci e Soleil Sorge.

Come detto, non ci sarà Raz Degan. Li avrebbe fatti fuori tutti uno ad uno? Chissà.