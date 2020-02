Anticipazioni de L’Amica Geniale: la vita di Lenù cambia totalmente

Pronti per le ultimissime anticipazioni de l’Amica Geniale? La seconda stagione dell’amatissima serie HBO – Rai sta ormai volgendo al termine, e lunedì 2 marzo assisteremo agli episodi finali. Dopo “Il Tradimento” e “La Rabbia”, entrambi diretti da Alice Rohrwacher (sorella di Alba, attrice e voce narrante della serie), ritorna dietro la macchina da presa il regista Saverio Costanzo per concludere in bellezza, rabbia e intensità questa fase della vita delle due protagoniste.

Anticipazioni de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome

Innanzitutto vi cominciamo a dire quali saranno i prossimi titoli delle puntate: la prima che andrà in onda su Rai Uno alle 21.25 lunedì prossimo si intitolerà ‘Il ritorno’, mentre ‘La Fata Blu’ il finale a tutti gli effetti. La vicenda continuerà a raccontare l’evoluzione di Lenù (Margherita Mazzucco), ormai decisamente mutata da adolescente tranquilla e timida ad adulta consapevole (anche dopo gli eventi traumatici mostrati negli episodi andati in onda lunedì 24 febbraio), cambierà completamente stile di vita. Se già la sua voglia di abbandonare il rione, con tutta la sua violenza e la sua sofferenza, era stata ampiamente accennata poco dopo l’esame di maturità, ora con la nuova vita alla Normale di Pisa lo spirito ‘geniale’ della studentessa modella sarà libero di volare senza zavorre.

Per la prima volta realmente ‘libera’ dal rapporto e dalla fascino oscuro che la lega alla sua amica Lila (Gaia Girace), il suo unico focus sarà dedicarsi alla nuova carriera universitaria, dove si prodigherà in risultati eccellenti: non sarà più Lenù, bensì la colta e sofisticata Elena Greco, una giovane donna di successo che comincerà ad attirare a sé interessi amorosi e ammiratori.

Il ‘ritorno’ a cui fa riferimento il titolo della puntata, tuttavia, si riferisce a quello che le toccherà fare durante le feste di Natale, un brusco tuffo nel suo passato e nella dura vita. Ed ecco che, tra le anticipazioni de L’Amica Geniale, ritroviamo anche Lila, che negli ultimi due episodi apparirà in una versione inedita e particolarmente sofferente. Come tutti sappiamo, porta in grembo il figlio di Nino Sarratore, ma la sua vita – dopo la sparizione del giovane amante – è tornata ad essere quella della donna di Stefano Carracci.

La fata blu è l’episodio che chiude ufficialmente la seconda stagione

Il legame tra le due sarà ancora una volta terreno di affetto viscerale e tensione, rancore. Elena si sentirà di non appartenere più a quella realtà, ma quando la sua amica deciderà di affidarle i suoi diari di una vita, la sua testimonianza più intima e preziosa della vita che le sta scorrendo la vita, ecco che il filo si riattacca. Stavolta, però, la giovane universitaria saprà come rendersi protagonista delle scelte dell’amica. ‘La fata blu’, nome dell’ultimo episodio, avrà un significato davvero molto importante per questo scambio ‘letterario’ tra le due.

Curiose di sapere di cosa si tratta? Tratteniamo ancora il fiato per una settimana, e poi via col finale della seconda stagione!