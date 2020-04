Disney plus App download gratis per pc computer windows

Tutto sul download gratis dell’app disney plus da e per pc, computer windows o mac, smart tv o samsung tv e Google play store e Apple store. Accedi al login Disney + in Italia.

Disney plus app per pc computer windows o mac

Vi sono tre modalità di accesso principali al nuovo streaming service o servizio di streaming Disney+, esattamente come avviene per Netflix o Hulu: da computer, da smart tv o da mobile.

Vediamo come scaricare l’app della piattaforma disney plus per ciascuno di questi differenti dispositivi, per connetterci sempre nel modo più veloce ed immediato.

In realtà, per i computer con Microsoft Windows non è stata rilasciata dalla Walt Disney nessuna applicazione, come invece avvenuto per la consolle xbox one della stessa Microsoft.

Tuttavia è possibile effettuare il download dell’app progettata per Xbox, o sfruttare Microsoft Edge per scaricare un collegamento diretto a disney plus.

Per i computer mac allo stesso modo non è disponibile nessuna applicazione sul sito Mac Apple store.

Pertanto da computer fisso, di qualunque tipo, il modo migliore per vedere i contenuti disney Pixar, Marvel e tutti gli Star Wars fino agli ultimi è quello di effettuare il login dal vostro browser, all’indirizzo del sito ufficiale della piattaforma di streaming service disney+.

App Disney plus per le smart tv in Italia

Le smart tv sono una dei mezzi più popolari per guardare le proprie serie tv e i film preferiti: attualmente le più diffuse in Italia sono la samsung tv e l’apple tv.

Inoltre stanno prendendo piede anche in Italia i lettori multimediali digitali come Roku o Amazon Fire,che consentono di visualizzare i servizi di streaming come hulu, netflix o prime video sul proprio televisore.

L’App di Disney plus è disponibile per il download sulla grande maggioranza di queste smart tv, in particolare per la samsung tv (i modelli successivi al 2016) e la apple tv nei rispettivi store.

Roku si è già adeguato ed ha un apposito bottone per l’attivazione di disney + nelle ultimissime versioni, mentre Amazon Fire e gli altri prodotti della concorrenza pareggeranno a breve.

Un televisore intelligente dallo schermo hd, abbinato ad uno stereo acustico, è sicuramente la miglior scelta per godere appieno i contenuti offerti dalla Walt Disney Company agli abbonati.

L’app disney plus ci introdurrà in un attimo nel mondo dei personaggi disney pixar, degli eroi marvel e dei jedi di star wars.

Download per iPhone sull’Apple store + Android dal Play Store

Per quel che riguarda i dispositivi mobili, i così detti smart phone, sia l’Apple store che il Google Play store presentano l’app disney plus.

Il download è dunque possibile e gratuito sia sugli iphone, che sugli smart phone con sistema operativo Android.

Per girare essa richiede un Android minimo 5.0 ed uno iOS 11, requisiti soddisfatti dalla stragrande maggioranza degli attuali dispositivi.

I telefonini sono dotati di schermi più piccoli, ma in compenso sono sempre con noi e ci permetteranno, grazie all’app disney +, di avere uno strumento in grado di riprodurre i filmati che desidereremo dovunque saremo.