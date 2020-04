Il Paradiso delle Signore si ferma, Alessandro Tersigni rivela: “Ecco quando torneremo”

Il Paradiso delle Signore è costretta a fermarsi. La soap opera prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, diventata un appuntamento fisso per il pubblico di Rai 1 nella versione daily, va forzatamente in pausa come tante altre produzioni, obbligate a stoppare i ciak a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Covid-19. Se gli sceneggiatori sono già al lavoro sui copioni della quinta stagione (considerando anche le prime due, nel precedente format settimanale, come parte integrante della narrazione), il pubblico resta fermo alla seconda metà della quarta.

Il Paradiso delle Signore oggi si ferma

Come successo ad Un posto al sole, che è ripartito con le repliche della dodicesima stagione in attesa del ritorno alla normalità, Il Paradiso delle Signore rimane programmato nel suo solito slot pomeridiano, ma con le repliche dei vecchi episodi. A partire da martedì 28 aprile 2020, i telespettatori vedranno le puntate già passate. Quelle nuove, cioè le restanti 25 delle 160 previste e non ancora girate, arriveranno quando sarà possibile rientrare sul set in condizioni di sicurezza.

A spiegare cosa sta succedendo ci pensa Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio Conti, l’ambizioso responsabile del magazzino, ex dongiovanni incallito e ora sposato con Marta (Gloria Radulescu).

Intervistato da Vanity Fair, l’attore racconta quando si concluderà la quarta stagione. “Ritorneremo presto sul set – garantisce Tersigni –. Non c’è niente di ufficiale, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza”. Se venisse confermata questa data, vuol dire che i nuovi episodi andranno in onda in estate o a settembre.

L’attore aggiunge anche una piccola anticipazione. “Vittorio e Marta – rivela – avevano una sorpresa per il pubblico. Toccherà aspettare un po’ per scoprirla. Non vediamo l’ora di ritornare sul set a divertirci e a stressarci, tutti quanti insieme”. Tutto porta a pensare che la “sorpresa” è relativa alla risoluzione del dramma della sterilità vissuto dalla coppia.

Tersigni conosce bene le gioie della genitorialità. L’attore è sposato con Maria Stefania, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ed è papà di un bimbo di due anni e mezzo.

Il Paradiso delle Signore è stata la sua consacrazione. La soap ha una media di 1,9 milioni di telespettatori con vette del 19,5% di share. Inoltre fa una media di 27,8 milioni di visualizzazioni in streaming su RaiPlay. Il segreto di questo successo, secondo Alessandro, è racchiuso in due elementi: passione e semplicità.

Alessandro Tersigni è Vittorio ne Il Paradiso delle Signore (foto: Instagram tersigni.ale)

Il Paradiso delle Signore, ultima puntata e poi? Le parole di Tersigni

“Ci scrivono nonni, mamme, zie e giovani sui social – spiega Tersigni –. In questo periodo di quarantena la gente a casa ci ha apprezzato ancora di più”.

L’attore dà una dritta a chi è affezionato a Il Paradiso delle Signore e già ne sente la mancanza. Oltre alle repliche di Rai 1, è disponibile su Facebook lo spin-off Dieci giorni almeno, la web-serie “pandemica” in sette episodi da sette minuti, girata con gli smartphone e interpretata da dieci attori della soap, ovvero Emanuel Caserio, Giulio Corso, Federica De Benedittis, Francesca Del Fa, Neva Leoni, Giorgio Lupano, Francesco Maccarinelli, Giulia Petrungaro, Enrica Pintore e Ilaria Rossi.