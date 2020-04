Disney+ app downoload pc mac android e smart tv

Accedi al login con l’app Disney+ di Disney Plus: download per pc, computer mac, windows, ps4, xbox one, smart tv e samsung tv. Trova gli apk per android fuori dal Play store.

Guida al download dell’app Disney+ su pc

Disney+, la piattaforma di streaming service della walt disney company, nuova concorrente di Netflix, non ha al momento rilasciato nessuna app per pc windows e mac.

Sebbene la piattaforma sia in continuo aggiornamento, e non sono da escludere sviluppi futuri, la Walt Disney Company ha preferito incentivare l’accesso su pc tramite browser.

Pertanto, in attesa di un aggiornamento del servizio della Walt disney plus, per accedere a tutti i film e serie tv presenti sullo streaming service non c’è altra via che l’utilizzo di un browser di accesso ad internet.

Rimane possibile attivare un collegamento diretto dal desktop alla pagina web, o effettuare il download di apk o simili che consentono un accesso immediato all’account Disney+.

Disney + accedi all’app da dispositivi mobili, consolle e smart tv

Contrariamente a quanto deciso per pc, il servizio di streaming della Walt disney plus ha rilasciato un’app per facilitare al massimo l’accesso da mobile, consolle e smart tv.

Il play store di Google ha in vetrina l’app disney+ per i dispositivi android, così come l’Apple store per i dispositivi mobili con sistema operativo iOS quali ipad, iphone ed ipod touch.

Infatti i dispositivi mobili della Apple come l’ipad, l’iphone e l’ipod touch utilizzano il sistema operativo proprietario iOS, una cui versione modificata è montata anche sulla Apple tv.

Le consolle ps4 della Sony ed xbox one della microsoft presentano una app disney+ nei rispettivi play store, grazie alla quale visionare i contenuti sugli schermi connessi alle piattaforme di gioco.

Infine le principali smart tv, fra le quali la samsung tv e l’apple tv, rendono possibile il download di un’app apposita per usufruire del serivizio.

Disney plus download e login dal pc senza l’app

Pur rimanendo impossibile un download, non è difficile godere dei film disney plus e disney pixar senza l’app.

Il sito è perfettamente ottimizzato per i pc windows e mac e offre uno streaming di altissima qualità video, con una struttura grafica gradevole ed efficiente.

Dopo il login anche dal pc accederete a tutto il mondo disney plus, senza bisogno di ulteriori download; i principali browser incorporano un servizio sicuro di memorizzazione delle passwords per evitare di inserire le credenziali ad ogni accesso.

Catalogo contenuti e offerte di abbonamento

Le offerte della piattaforma comprendono l’abbonamento mensile con canone di 6,99€ al mese, e quello annuale per 69,99€ ogni 12 mesi con un risparmio del 15%.

Il catalogo dei contenuti è ricco quantitativamente e qualitativamente, pieno di esclusive non presenti su netflix o concorrenti: i grandi classici d’animazione disney, le serie tv disney channel, i film disney pixar…

E poi ancora, i film di star wars e della Marvel, i documentari firmati national geographic, tutti i contenuti di maggior successo mandati in onda su disney channel.