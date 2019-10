Chef Rubio, stavolta la lite social è con Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti

Chef Rubio è protagonista di una furiosa lite social con Rita Dalla Chiesa. L’argomento della discussione è la sparatoria di Trieste: all’interno della Questura, un uomo di nome Alejandro Stephan Meran, probabilmente affetto da disturbi psichici, ha ucciso due agenti e sparato contro altri otto poliziotti. Un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica. Mentre il Gip rileva nel decreto di fermo che il killer si è mostrato lucido nel suo agire, il pomeriggio di follia a Trieste divide anche personaggi del mondo dello spettacolo.

Chef Rubio polizia, un tweet che fa discutere

Tutto inizia quando Chef Rubio, non nuovo a posizione scomode, scrive su Twitter che è “inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente”.

“Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente: io non mi sento sicuro in mano vostra”, è la sua conclusione.

Il cinguettio dell’antichef ex rugbista scatena un vespaio di polemiche. Matteo Salvini replica scrivendo che “a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”, bollando la star di Unti e bisunti e Camionisti in trattoria come uno “stupido”.

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Poi è la volta di Giorgia Meloni, che definisce Rubio un “miserabile” che “insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti”.

Il fratello di uno dei due poliziotti uccisi, Gianluca Demenego, arriva a scrivere “Ti faccio fare la sua fine” su Facebook. Prima di rimuovere il post e chiedere scusa, come segnala Il Fatto Quotidiano.

Soltanto a quel punto comincia la polemica con Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, figlia del generale ucciso dalla mafia nella strage di via Carini, non gradisce le esternazioni di Gabriele Rubini.

Rita Dalla Chiesa, Chef Rubio e Massimo Giletti (foto: Facebook @rubiochef @rita.dallachiesa.7 @nonelarena)

Chef Rubio, dichiarazioni di Dalla Chiesa pesanti

“Allora, adesso basta con questa storia della mancanza di preparazione dei nostri ragazzi delle Forze dell’Ordine. Rubio, se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza”, il suo tweet.

Attaccato sui social, Chef Rubio replica via Twitter, tirando in ballo pure Massimo Giletti. “Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata a La7 che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi”.

