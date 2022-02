José Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus, è lui il protagonista a Sanremo 2022

José, tredici anni, ed un nome sempre più importante, è il figlio secondogenito di Amadeus, tra i protagonisti emergenti di questa edizione di Sanremo 2022. Una fortunata edizione che negli ultimi anni, sotto la strepitosa direzione artistica del grande Amadeus, ha inanellato un’escalation di ascolti trionfali senza precedenti.

Fin dalla puntata di apertura di Sanremo 2022, José Alberto Sebastiani, seduto in prima fila accanto alla mamma Giovanna Civitillo, è stato più volte salutato, inquadrato e citato in diretta dagli artisti che si sono susseguiti nelle cinque serate del Festival della canzone italiana.

“Quando la mia compagna Giovanna era al secondo mese di gravidanza organizzammo un week-end a Lisbona. Mentre siamo sull’aereo chi ti vedo entrare? José Mourinho. Il cuore mi batteva all’impazzata, come un ragazzino, e sono andato da lui. Tornato al mio posto ho detto a Giovanna: “Se attendiamo un maschio, si chiamerà Josè”, disse Amadeus a Chi, ogni sera, a fine spettacolo e a telecamere spente ha assistito o posato per la foto ricordo di famiglia, sul palco, con i genitori. Chiara la fede calcistica, mostrata anche dalla reazione poco entusiasta alla gag di Sangiovanni che, dopo la vittoria del Milan nel derby, ha messo una sciarpa rossonera al collo di Amadeus.

La sua presenza sarebbe stata poco notata se, già dalla prima serata, a chiamarlo in causa non fosse stato Fiorello.

Fiorello — nel monologo con cui ha dato il via al Festival — ha scherzato sulle pressioni ricevute da Amadeus perché lo affiancasse, almeno in parte, anche in questa edizione del Festival. “Sapete come mi ha convinto? Mi ha fatto venire dei sensi di colpa incredibili. In una giornata freddissima dalla finestra vedo un bambino con un cartello davanti casa mia. Era suo figlio José con un cartello. “Non abbandonare papà”.

“Tutti pensano che io ieri sera abbia esagerato”, ha raccontato il giorno dopo Fiorello, “ma Amadeus non è uno che si sveglia presto, e nell’ultimo mese alle 6.15 metteva la sveglia e mi chiamava”.

il figlio di giovanna e amadeus pic.twitter.com/n0AI156mNr — sanremo out of context (@sanremers) February 5, 2022

Nella finale di sabato 5 febbraio, invece, Sabrina Ferilli non ha solo citato José, ma lo ha raggiunto per scattare con lui una foto. “Sono qui per presentare un piccolo ragazzo che diventerà uomo, il figlio di Giovanna e Amadeus. C’ha un potere disumano sto ragazzino, perché quando Amadeus gli ha chiesto un nome da suggerirgli di chi poteva affiancarlo, il ragazzinetto — generazione zero con una capoccia così — ha detto ma una già ce l’hai papà, è Sabrina Ferilli”. Così si è diretta verso il ragazzo e l’ha abbracciato dicendogli: “Eh beh, ma non ci abbracciamo figlio mio? Sei un fenomeno, lo sai che da questo momento resteremo sempre insieme? Io parlerò solo con te se c’ho problemi con la Rai, damme il numero”, ha detto la co-conduttrice del Festival, invitando José a lasciare la poltrona per farsi fotografare insieme a lei. A svelare il ruolo giocato da José nella scelta di Ferilli era stato, in conferenza stampa, proprio Amadeus: “Non puoi non avere lei, dev’esserci Sabrina Ferilli», avrebbe detto il ragazzo al direttore artistico del Festival, «perché piace a tutti, papà. Dice le parolacce come le diciamo noi”.