Cosa sta succedendo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Alla fine Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno tornando insieme o no? Poco meno di un anno fa l’annuncio ufficiale della separazione, poi i siparietti nostalgici con Eros durante Michelle Impossibile, infine, un apparente ritorno di fiamma di cui si vocifera tra i due. Ma cosa c’è di vero?

Alla notizia ufficiale della rottura, la presentatrice in prima persona aveva ammesso di aver avuto le sue responsabilità: “”Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno“.

Sarà vero che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno tornando insieme? Le parole della presentatrice che stanno dando qualche indizio ai fan che vorrebbero il ritorno di fiamma

Dopo 10 anni, 7 di matrimonio e qualche mese di lontananza, ricompare però un’intervista su una rivista tedesca (insieme a qualche avvistamento e voce di corridoio) che vedrebbe Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in fase di riavvicinamento: “Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore“, ha raccontato infatti a ‘Bunte’. Per poi aggiungere: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere“, un’affermazione che, in pieno stile vip, non conferma né smentisce la possibilità che i due stiano ritrovando la sintonia e l’equilibrio perduto.

L’ipotesi arriva dopo una serie di altri avvistamenti e presunti flirt (di cui uno di Michelle con il bel chirurgo Giovanni Angelini), e siamo sicuri che dovrà ‘decantare’ ancora un po’, come il vino del bicchiere, prima di lasciarci capire cosa sta succedendo davvero tra gli ex coniugi…