La prima foto di Emma Marrone dopo il momento difficile

Ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, amici e colleghi, ma finalmente arriva (pur se indirettamente) una foto di Emma Marrone che tranquillizza gli animi. Solo poco tempo fa avevamo raccontato del suo annuncio pubblico: “Sono costretta per un po’ a ritirarmi dalle scene per problemi di salute” e dell’ondata di discutibili commenti da parte di haters; adesso finalmente una buona notizia, un’immagine sorridente e positiva condivisa da una “fan” d’eccezione…

La foto di Emma Marrone condivisa dalla celebre cantante: “Una gran gnocca!”

Pur risalendo al 5 ottobre 2018, la foto che vi abbiamo appena mostrato è stata ricondivisa da Paola Turci nelle sue ‘story’ di Instagram in contemporanea alla dichiarazione della cantante di ‘Io sono bella’ che raccontano l’esito dell’operazione che ha dovuto subire in questo periodo (e che l’ha allontanata dai palchi).

Alcune foto del settimanale Oggi mostrano, inoltre, altre foto di Emma Marrone nel pieno della convalescenza e di una shopping session a Milano. Con un altro post su Instagram la diva pugliese ha potuto esprimere tutta la sua gioia e liberazione dopo un momento di forte preoccupazione:

La gioia e la forza della cantante: “Non vedo l’ora di tornare da tutti voi”

“Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre è stata dura…ma è andata – ha scritto su Instagram – Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze – aveva aggiunto -, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito […] La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura – aveva confessato -. Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.