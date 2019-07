Canale 5 svela il palinsesto dell’autunno 2019: torna Celentano

Canale 5 ha presentato i programmi che vedremo nella prossima stagione. L’autunno 2019 e l’inizio 2020 saranno caratterizzati, con tutta probabilità, dal ritorno di Adriano Celentano. Adrian – La serie è stata interrotta dopo quattro puntate. Per non disperdere il budget investito, l’ammiraglia Mediaset trasformerà il cartoon in Adriano, con la “o” finale, e punta ad un progetto con Celentano in carne ed ossa, showman e cantante. Lo ha rivelato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti avvenuta al Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure.

Programmi Canale 5: torna Celentano

“Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose – ha spiegato l’ad di Mediaset – e il primo non contento pensiamo sia lui. Ma Adriano è un grande personaggio per cui è giusto dare una seconda chance. Sta lavorando a uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia che torni e faccia ciò che doveva fare è tanta e speriamo che sia così”.

I dati Auditel di Adrian non sono stati dei migliori, anzi. Gli ascolti sono crollati dal 19,07% di share e i 4 milioni e mezzo di telespettatori del primo episodio al 7,66% di share e il milione e mezzo di spettatori del quarto appuntamento. Il Molleggiato riuscirà a fare meglio con uno show riveduto e corretto? Ma il suo ritorno non sarà l’unica novità di Canale 5.

La rete accoglierà il ritorno di Giochi senza frontiere, ribattezzato Euro Games e affidato alla conduzione di Ilary Blasi (con Alvin). Un’altra trasmissione che desta curiosità è Amici Vip, una versione del talent con personaggi famosi della musica e della danza al posto di ragazzi esordienti. Per il resto, Canale 5 conferma in blocco i suoi programmi più fortunati.

Nel daytime vedremo ancora Mattino 5, Forum, Uomini e Donne, Pomeriggio 5, Verissimo al sabato e Domenica Live alla domenica. Nell’access prime time ci sarà sempre Striscia la Notizia. Nel pomeriggio dedicato ai quiz spazio a Caduta libera e poi Avanti un altro, The Wall e Conto alla rovescia, nuovo quiz affidato a Gerry Scotti.

Adrian – La serie (foto: Facebook @adrianlaserie)

Canale 5, palinsesto autunno 2019 tra conferme e novità

I varietà di prima serata saranno ancora Tú sí que vales (con Sabrina Ferilli al posto di Iva Zanicchi), C’è posta per te e Amici con Maria De Filippi, Temptation Island Vip, Live – Non è la d’Urso, Grande Fratello Vip (anche durante Natale, con Alfonso Signorini), L’Isola dei Famosi e il musicale All Together Now.

Infine, ci sarà il ritorno della Champions League e moltissima fiction. In primis la seconda stagione di Rosy Abate e la terza de L’isola di Pietro. Poi parecchie novità come Made in Italy (sulla nascita della moda italiana), Giustizia per tutti (con Raoul Bova), Il processo (con Vittoria Puccini e Francesco Scianna), Oltre la soglia (con Gabriella Pession), I fratelli Caputo (con Nino Frassica e Cesare Bocci) e Scomparsi con Alessandro Preziosi.