Chi lo avrebbe mai detto: Ilary Blasi condurrà Giochi Senza Frontiere, il mitico revival di uno dei programmi più amati degli anni ’80-’90. Ad accompagnare, una notizia altrettanto sorprendente: la presentatrice abbandonerà per la prima volta da anni il timone del GF Vip! Intervistata da Chi, ha voluto motivare le ragioni di questa drastica decisione:

“Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione – ha raccontato la moglie di Totti (su cui presto vedremo un film biografico) – Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il Gf Vip quando ancora per me era una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi. […] Mi dispiace staccarmi da Alfonso Signorini perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione al Gf Vip.”

Parlando delle scelte autoriali e degli aspetti più impegnativi della conduzione di un reality del genere, la bella presentatrice ha confessato: “Quando conduci un reality sai che c’è un po’ di tutto. Ecco, a me piace la parte divertente, mentre mi riesce difficile quella in cui si parla di cose più personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. E’ vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla Tv che vuole leggerezza.“

Riguardo la conferma ufficiale che Ilary Blasi condurrà Giochi Senza Frontiere, ecco il suo commento entusiasta (e, al momento, quello che sappiamo rispetto a questo revival):

“Era un altro sogno che avevo: quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vederlo e sono felice di portare in tv la versione 2.0.“