Famosissimo tra i più giovani e tra i fan di Amici di Maria De Filippi, lo conosciamo bene per le sue hit ‘Malibu’ e ‘Lady’, ma adesso purtroppo arriva uno spiacevole racconto che vede il cantante Sangiovanni minacciato di morte non molto tempo fa. Il futuro concorrente di Sanremo 2022, ha raccontato – in un’intervista a Vanity Fair – più di un episodio in cui la soprendente fama che lo ha travolto gli si è ribaltata contro…

Il racconto di Sangiovanni minacciato di morte: “Ma non ti vergogni?”

“È stato magico quello che mi è successo – racconta il cantante 19 enne, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian – però quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”.

A quando risale lo sgradevolissimo episodio e perché si è verificato

L’episodio che ha visto Sangiovanni minacciato di morte da un suo detrattore risale allo scorso giugno: “Stavo camminando per strada e ad un tratto mi imbatto in un uomo che mi fissa e poi sbotta ‘ma proprio non ti vergogni?’. Pensate che ero vestito di fucsia. E non vi racconto questo perché sono ferito o ci sto male, sono abbastanza tranquillo. Soprattutto perché non voglio dare la soddisfazione a questa gente di vedermi toccato nel profondo. Però volevo dirvi questa esperienza per riflettere sul fatto che nel nostro paese c’è ancora troppa chiusura. Non siamo ancora liberi di essere noi stessi, di vestirci come vogliamo, mettere lo smalto, truccarci o esprimerci, c’è troppo giudizio su questo. Però si può combattere. So che voi siete con me, grazie per il supporto e l’affetto“