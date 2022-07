Ricky Martin accusato di incest0: “Accuse false, è disgustoso”

Avete sentito anche voi il caso di Ricky Martin accusato di incest0? Il celebre cantante, diventato anche attore per Netflix in The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, di recente si è dovuto difendere da quanto dichiarato dal nipote 22enne, figlio della sorellastra Vanessa, verso il quale ad inizio luglio è stata emessa addirittura un’ordinanza restrittiva per stalking.

A raccontare di Ricky Martin accusato di aver riempito di chiamate, messaggi insistenti ed appostamenti sotto casa (in seguito proprio ad una relazione col giovane) è Tmz, il celebre portale sul mondo delle star. A quanto pare – secondo quanto dichiarato dal fratello dell’artista, Eric Martin: “La sua famiglia ( riferendosi Dennis Yadiel Sanchez, il nipote ) lo ama, che abbia problemi mentali è un altro discorso, abbiamo combattuto per tutta la vita con questo problema. Sono stanco di tacere”.

Il legale della star – che potrebbe dover rispondere quindi di mol3stie su familiari, e la cui presenza è attesa in tribunale il 21 luglio – ha confermato la tesi: “Purtroppo la persona che ha fatto queste affermazioni sta lottando con la sua salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato coinvolto in qualsiasi tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote”, ha dichiarato a Variety. “L’idea – ha aggiunto – non è solo falsa, è disgustosa. Ci auguriamo tutti che quest’uomo riceva l’aiuto di cui ha così urgente bisogno. Ma, soprattutto, non vediamo l’ora che questo terribile caso venga archiviato non appena un giudice esaminerà i fatti“