Come visitare i set di Napoli, dall’Amica Geniale a Il Commissario Ricciardi

Vi piacerebbe vedere tutte le tracce del cinema e delle serie TV attraverso i set di Napoli? É natqa Let’s Movie, l’innovativa piattaforma di promozione turistica alla scoperta di set, location e storie dei film e delle fiction di maggiore successo girati in Campania per un’originale esperienza in realtà virtuale e aumentata. Il progetto è della Regione Campania e mira a far rivivere le emozioni dei set più famosi con il supporto della Film Commission Regione Campania.

Con l’applicazione web letsmovie.fcrc.it sviluppata in integrazione al portale Cultura Campania il visitatore potrà esplorare i luoghi delle riprese attraverso movie tour, trailer interattivi accompagnati da schede informative, e contenuti inediti. Questo “viaggio” nei luoghi della Cultura dell’Ecosistema digitale regionale consente di far rivivere le atmosfere e le emozioni de “Il Commissario Ricciardi” e la Campania degli anni ’30; “L’amica geniale” con il Rione Luzzatti, le piazze e le strade di Napoli; “Mare fuori” con il Porto e i quartieri del centro storico partenopeo; e ancora, riuniti in un unico tour dal titolo “Napoli Movie Experience”, troviamo “Mina Settembre” con i vicoli e gli antichi palazzi; “Vivi e lascia vivere” con il lungomare e il Parco Virgiliano; i film “7 ore per farti innamorare” di Giampaolo Morelli e “Sono solo fantasmi” di Christian De Sica.

Fruibile da computer e da smartphone o scaricando la applicazione dal sito, “Let’s Movie” offre all’utente coinvolgenti percorsi immersivi e crossmediali dei set di Napoli grazie ai movie tour virtuali ricostruiti in rotoscope (tecnica di animazione) e arricchiti da tags che rimandano a schede di approfondimento e curiosità sui set, e ancora trailer interattivi, per ‘giocare’ con i personaggi e le colonne sonore, contenuti inediti di backstage, clip e foto. “Let’s Movie” è una vera e propria ‘guida turistica’ per chi vorrà recarsi fisicamente sui siti interessati e lasciarsi accompagnare dall’opera preferita tra vie, piazze, ambienti ed edifici storici di Napoli e della Campania.

«La full immersion garantita dalla piattaforma “Let’s Movie” – sottolinea Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania – è uno strumento operativo affascinante e accattivante per i turisti, ma anche per coloro che risiedono nella nostra regione. Inoltre sostiene e accelera l’azione strategica messa in campo per il potenziamento della promozione turistica e si accompagna, infine, alla valorizzazione dell’immagine territoriale incentivata dalle produzioni audiovisive, che si sono realizzate grazie al sostegno finanziario della Regione».