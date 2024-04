L’acchiappatalenti, cos’è e come funziona il nuovo varietà di Milly Carlucci

Dopo i successi di Ballando con le stelle e il semi-flop dell’altalenante Il cantante mascherato, Milly Carlucci ha pronto il suo nuovo varietà di prima serata per l’estate del 2024: L’acchiappatalenti. Il format, prodotto da Fremantle Italia, è una novità assoluta e mescola Ballando e Dalla strada al palco, X Factor, Tú sí que vales e Italia’s Got Talent. Il meccanismo, infatti, è quello del talent show: cinque vip, ribattezzati appunto acchiappatalenti, fanno da talent scout e si sfidano per accaparrarsi il miglior talento in competizione.

L’acchiappatalenti, Milly Carlucci assicura divertimento

“Insieme ad un gruppo di personaggi straordinari, cinque acchiappatalenti e tre giurati, noi metteremo insieme una serata di grande divertimento dove lo scopo dei nostri acchiappatalenti sarà quello di trovare, tra quello che noi presentiamo, il miglior tipo di talento che si adatta alla loro personalità”, ha spiegato Carlucci a Francesco Giorgino nel corso di XXI Secolo.

I dieci concorrenti in gara sono specializzati in vari campi dello spettacolo (musica, recitazione, danza, stand-up comedy) oppure potranno essere degli autentici impostori. I cinque acchiappatalenti che si mettono in competizione come talent scout per scoprire chi sono davvero sono Nino Frassica, Mara Maionchi, Teo Mammucari, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. Saranno loro a dover scegliere il talento su cui investire, cercando di capire se si tratta di un fuoriclasse o di un disastro.

L’acchiappatalenti quando inizia e chi c’è in giuria?

I partecipanti al gioco verranno sottoposti al giudizio della giuria e del pubblico da casa con il televoto. Proprio per quanto riguarda la giuria, mancano ancora le conferme ma ad assegnare i voti dovrebbero essere Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Simona Ventura.

Composto da cinque appuntamenti complessivi, L’acchiappatalenti debutta su Rai 1 nella prima serata del 10 maggio (subito dopo Affari tuoi) e va in onda per quattro venerdì sera sull’ammiraglia: la finale è in programma sabato 8 giugno, sempre in prime time su Rai 1. “Sarà una trasmissione di grande divertimento”, assicura Carlucci.