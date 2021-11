Dopo Perfetti Sconosciuti e The Place, il mitico Paolo Genovese è pronto a portare in sala Supereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, il suo nuovo film che indaga i sentimenti dal profondo.

La trama di Supereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, il nuovo film di Paolo Genovese

La premessa è che “Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita”, e Anna e Marco (due nomi davvero molto musicali…) lo sanno bene.



Lei (Trinca) è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui (Borghi) un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.

Tratto dall’omonimo libro scritto dal regista, “È una storia che avevo in testa da tanto tempo – lo ha definito così a Sky Genovese – e che parla d’amore. Conosciamo una coppia attraverso 20 anni di vita e la conosciamo attraverso un nemico dell’amore che non è la noia, il tradimento o la routine ma il tempo“.

Supereroi con Alessandro Borghi infatti non ‘combatte il crimine’ né qualche male oscuro, ma spiega cosa succede quando in una coppia interviene il cambiamento: “Negli anni cambiano il modo in cui facciamo l’amore, in cui parliamo, subentrano i silenzi che a volte creano confidenza, altre volte invece creano assuefazione”.

Il film sarà nelle sale dal 23 dicembre, ed insieme ai due protagonisti vedremo Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi – e con la partecipazione di Elena Sofia Ricci

Produzione LOTUS PRODUCTION in collaborazione con MEDUSA FILM prodotto da MARCO BELARDI distribuito da Medusa Film