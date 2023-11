Blanca 3 ci sarà, stagione già confermata: “Vi sorprenderà, ecco quando andrà in onda”

Ormai è ufficiale: Blanca 3 ci sarà. La terza stagione della serie di Rai 1 è stata confermata dai vertici di viale Mazzini. Dopo il successo della prima stagione, la seconda ha confermato l’apprezzamento di pubblico e critica per il poliziesco con Maria Chiara Giannetta tratto dai romanzi di Patrizia Rinaldi. La Season 2 ha chiuso giovedì 9 novembre con il 24.3% di share e quasi 4,5 milioni di spettatori, strapazzando il Grande fratello su Canale 5.

Blanca 3 ci sarà: stagione già confermata

Ripaga la fatica costata agli sceneggiatori Francesco Arlanch, Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri e ai registi Jan Maria Michelini e Michele Soavi. Le sei puntate della seconda stagione hanno incollato agli schermi in media 4 milioni di spettatori con il 22.7% di share. In aggiunta, la serie è stata un successo anche all’estero e si è rivelata uno dei titoli più seguiti in streaming su RaiPlay. Numeri che hanno convinto Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, a tenersi stretto il light crime dell’ammiraglia e a rilanciarlo nella prossima stagione televisiva. Ad annunciare la conferma di Blanca sono gli stessi Arlanch e Michelini.

“È una serie che abbiamo venduto in decine di Paesi. Ha avuto un grande successo in Francia, Portogallo, Spagna e Germania. Ma anche in tutti i Paesi dell’Est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale”, rivela il regista in un’intervista a Sorrisi. “A breve inizieremo a lavorare sul soggetto di serie della terza stagione. È già in calendario. Come si fa in queste serie, verrà aperta una writers’ room, un gruppo di lavoro con me e Mario Ruggeri come head writer”, dichiara Arlanch a Fanpage.

Blanca e il suo Linneo (foto: Rai Fiction / Lux Vide)

Blanca, ultima puntata apre a sorprese per il futuro

“Vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione. È un lavoro a strati, sono tanti ingredienti insieme e va trovato l’ordine giusto. Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C’è ancora molto da fare”, aggiunge Arlanch. Il materiale, ovviamente, non manca. Il finale di stagione è rimasto aperto con la morte di Sebastiano (il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon), chi è davvero l’attentatore Polibomber (Stefano Dionisi) e qual è il suo legame con Nadia (Michela Cescon), la difficile scelta sentimentale di Liguori (Giuseppe Zeno) tra Blanca e Veronica (Chiara Baschetti).

Quanto ai tempi della terza stagione, composta sempre da sei episodi, a breve partirà la fase di scrittura e a fine 2024 inizieranno le riprese. La messa in onda è prevista per l’autunno del 2025. Ma qual è il segreto del successo della serie? La risposta la fornisce Arlanch: “Blanca porta la luce in un mondo buio. Per dare l’idea dell’oscurità, servono storie forti ma che siano comunque raccontabili nella prima serata di Rai 1, ad un pubblico prevalentemente familiare. Cerchiamo di evitare violenze gratuite o situazioni eccessivamente problematiche. In Blanca ci possiamo permettere un grado di durezza, di realismo, che in altre serie non è possibile”. Una scelta che si è rivelata vincente.