Chiara Ferragni a Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus

Era scontato che prima o poi sarebbe successo, ma ecco l’annuncio ufficiale: ebbene sì, vedremo anche Chiara Ferragni a Sanremo 2023! L’edizione – che mai come quest’anno sta già anticipando tante tantissime informazioni, sarà condotta – come sappiamo tutti – da Amadeus, ed è stato proprio lui, durante la diretta del TG1 di lunedì 20 giugno a svelare la notizia.

Il presentatore, che ha già confermato la sua presenza e direzione per altri due anni di Festival, dopo aver ufficializzato le date di messa in onda (7-11 febbraio 2023) ha tirato fuori il primo nome in assoluto delle sue future co-conduttrici: “Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023” ha detto, per poi pubblicare un bel selfie insieme all’imprenditrice milanese e fashion icon sul suo profilo Instagram.

Ma come si vede Chiara Ferragni a Sanremo 2023 nelle panni di co-host? La star ha voluto commentare la bellissima notizia con i suoi 27milioni di follower: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023. Mi tremano le mani”, racconta poi nelle sue story.

A sostenerla l’immancabile presenza di Fedez, marito, compagno e padre di Leone e Vittoria, che commenta subito “Congratulazioni amore mio“.

Dalla rete, come sempre, arrivano pareri molto contrastanti sulla scelta della ‘blond salad’. C’è chi ne comprende anche il potenziale in termini di portata e dialogo con varie fasce di pubblico: “bravi!!! Così si allarga a un target di generazioni più giovani e anche internazionale. Ora mi aspetto anche un festival dallo stile moderno e fresco! grandiosi!” commentano sotto il post della Ferry; ma c’è anche chi non si lascia sfuggire l’occasione per criticare la tipologia di celebrità. Come questo utente: “Più che altro la Ferragni a Sanremo per quali meriti ? on è attrice, non è cantante, non è nulla. Giustamente va a Sanremo perché ormai è caduto così in basso… pensa tu se al telegiornale nazionale devono annunciare una cag..ta simile, povera Italia“