Arriva su Sky Alfredino – Una storia italiana, la nuova produzione Sky Original sui fatti di Vermicino, ovvero il tragico episodio di cronaca riguardante il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981, una fatalità terribile che quarant’anni fa commosse in diretta TV l’Italia intera.

Accanto ad Anna Foglietta nel ruolo della signora Franca Rampi, madre di Alfredino, e Francesco Acquaroli, comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli, Vinicio Marchioni interpreta Nando Broglio, il vigile che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredino durante quelle terribili ore.

Prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group – Alfredino – Una storia italiana è diretta da Marco Pontecorvo e andrà in prima TV divisa in due appuntamenti il 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Le ricezioni ‘preliminari’ della nuova opera Sky su una delle tragedie più sentite degli anni ’80 in Italia: “Un ricordo troppo difficile da riesumare”

Sicuramente chi non c’era, all’epoca, non può capire i sentimenti che hanno accompagnato il primo evento di cronaca ‘live’ trasmesso in diretta per giorni e giorni, tra angoscia, immedesimazione e vicinanza ad una tragedia che da familiare è diventata nazionale. In molti, sul web, soprattutto chi nell’80 era bambino o genitore, per quanto apprezzi la bontà del progetto cinematografica si dichiara in seria difficoltà emotiva per la visione: “Non lo guarderò mai, non ho bisogno di ricordare quella tragedia“, “È un racconto troppo duro, non ce la faccio“.

Per tanti altri, però, soprattutto le generazioni successive, sarà sicuramente un ‘testamento’ prezioso della storia nel nostro paese, sia da un punto di vista umano che mediatico. Voi lo vedrete?