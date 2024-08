Master Crimes, tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie di Rai 1

L’estate 2024 di Rai 1 si tinge di giallo con Master Crimes, la nuova serie in prima visione tra commedia e thriller. Produzione di TF1 e RTBF, il policier è la risposta franco-belga a Le regole del delitto perfetto e porta la firma della creatrice e showrunner Elsa Marpeau, lanciata come scrittrice grazie al romanzo L’Expatriée. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa produzione che promette di allietare le calde serate estive con crimini, umorismo nero e brillanti risoluzioni dei casi.

Master Crimes, Rai 1 lancia la serie franco-belga

Ambientata a Parigi, Master Crimes ha per protagonista Louise Arbus, docente di psico-criminologia alla Sorbona, nota in tutta la Francia per il suo talento, ma anche per il suo carattere irritante ed eccentrico. Otto anni prima, la prof aveva smesso di collaborare con la polizia per una vicenda giudiziaria che l’aveva profondamente traumatizzata: le indagini su un uomo che aveva contribuito a far condannare ma di cui ora è convinta dell’innocenza.

L’ispettore Rugasira, suo vecchio amico, convince Louise a tornare sul campo per indagare su un omicidio in cui sembra direttamente coinvolta. La vittima porta infatti sulla schiena una frase tratta da uno dei libri della Arbus: “Sto aspettando l’assassino perfetto”. Il killer si rivolga proprio a lei? Per scoprirlo Louise deve unire le forze con la burbera e rigida capitana Barbara Delandre e per farsi aiutare arruola quattro dei suoi studenti, molto diversi l’una dall’altro: Samuel, Boris, Mia e Valentine. Le cose si complicano ulteriormente quando Louise scopre che Mia è la figlia di Pierre Delaunay, l’uomo che otto anni prima la docente ha contribuito a mandare in prigione.

Master Crimes: cast, episodi e trailer

Il cast di Master Crimes è guidato da Muriel Robin, attrice, comica e regista francese famosa per I visitatori 2 – Ritorno al passato e la serie Marie Besnard l’empoisonneuse. Al suo fianco, nei panni della capitana Barbara, c’è Anne Le Nen, la sua compagna nella vita reale. Tra i giovani attori spiccano invece Astrid Roos e Victor Meutelet, già visto in Les Innocents. Ecco il cast principale con i rispettivi personaggi:

Muriel Robin: Louise Arbus

Anne Le Nen: la capitana Barbara Delandre

Olivier Claverie: l’ispettore Oscar Rugasira

Victor Meutelet: Samuel Cythere

Astrid Roos: Mia Delaunay

Thaïs Vauquières: Valentine Vallée

Nordine Ganso: Boris Volodine

Nicolas Briançon: Pierre Delaunay

Michaël Cohen: Théodore Belin

Léon Durieux: Grégoire

Marion Creusvaux: Noémie Lacoudre

Roman Freud: Thomas Delandre

Diretta da Marwen Abdallah, la prima stagione di Master Crimes è composta da 6 episodi, ma TF1 e RTBF hanno già confermato la serie per una seconda stagione viste l’accoglienza positiva della critica e il gradimento del pubblico. Rai 1 programma il thriller franco-belga da martedì 13 agosto, in prima serata alle 21.25 e in prima visione assoluta. Per assaporare le sue atmosfere, ecco il trailer ufficiale.