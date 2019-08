Storia di Nilde: Anna Foglietta diventa la Iotti nel film tv di Rai 1

View this post on Instagram

“È necessario cogliere negli altri solo quello che di positivo sanno darci, e non combattere ciò che è diverso, che è -altro- da noi”. Non potete neanche lontanamente immaginare cosa significhi per me interpretare Nilde Iotti nella docufiction che vedrete in inverno su @rai1official dal titolo “Storia di Nilde”. Le sue parole, scelte con cura e pronunciate con una cura ancora maggiore se possibile, i suoi sentimenti così alti e nobili, l’etica professionale con cui svolgeva la sua attività politica, la passione infinita che metteva nelle sue battaglie .. e ancora il coraggio di cambiare il corso della storia quando tutti sembravano andarle contro… le spalle larghe e la testa alta.. una dignità senza eguali.. questo e molto, molto di più rappresenta per me Nilde Iotti e sono onorata e timorosa nel renderle umilmente omaggio. . #NildeIotti #rai #docufiction #etica #politica #coraggio