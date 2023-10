Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: in attesa di venerdì 20 ottobre, giorno in cui Rai 1 trasmetterà la nuova puntata settimanale dell’amata soap alle ore 16:00. Ovviamente, per chi preferisce guardarsela con calma e secondo i propri tempi, sarà disponibile in streaming su RaiPlay, sia in diretta dalla sezione “dirette”, sia successivamente nella sezione dedicata alla mitica fiction.

Un Assaggio di Quello che è Successo il 19 Ottobre e anticipazioni Il Paradiso Delle Signore

Ma cosa è successo l’ultima volta? Ricapitoliamo: Matteo ha fatto una scelta che ha sorpreso tutti. Ha comunicato a sua madre di voler rimanere al Paradiso, ma al momento di lasciare l’ospedale, si è trovato ad essere seguito da un individuo misterioso, gettando un’ombra di mistero sulla sua decisione. Nel frattempo, Matilde ha deciso di condividere con Tancredi l’aiuto che Vittorio le ha gentilmente offerto per la campagna promozionale, mentre Alfredo si è trovato in una situazione finanziaria difficile, causata dai suoi sforzi per compiacere Irene.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: a quanto pare, Flora sta seriamente valutando la possibilità di candidarsi come presidentessa al Circolo. Nel frattempo, durante un incontro con il Console giapponese, Tancredi prende una decisione che riguarda direttamente Matilde. Quest’ultima, sentendosi esclusa dal processo decisionale, si ritrova in uno stato di profonda delusione, proprio nel momento in cui sembrava che le cose stessero finalmente prendendo la giusta direzione tra loro due. Cercherà conforto e consiglio da Vittorio. Inoltre, nel prossimo episodio, Matteo si troverà faccia a faccia con una minaccia inaspettata dopo essere stato seguito. Nel frattempo, Alfredo compirà un gesto sconsiderato per amore di Irene, mettendo a rischio il suo equilibrio finanziario. Nel mondo della Fabbrica Colombo, invece, un imprevisto metterà in serio pericolo i piani di Vittorio e Roberto, costringendoli a chiedere a Ezio di fare ritorno a Milano al più presto.



La tensione è palpabile mentre le vicende si fanno sempre più intricate in questa nuova tappa della celebre fiction Rai!