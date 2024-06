Serena Bortone lascia la Rai? I saluti (sibillini) all’ultima di Chesarà

Ha il sapore di un addio alla Rai il saluto di Serena Bortone all’ultima puntata di Chesarà. “Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra, grande azienda di servizio pubblico”, ha detto la giornalista in chiusura della prima edizione del suo talk. Partito in sordina alla soglia del 3% di share, il programma dell’access prime time festivo di Rai 3 è cresciuto col passare delle settimane raggiungendo il 4-5%.

Serena Bortone: Rai addio?

Chesarà ha toccato il picco degli ascolti proprio con l’ultima puntata del 16 giugno, vista da 908mila spettatori con il 6,11% di share. “Ringrazio voi a casa, telespettatrici e telespettatori, che ci avete seguito e supportato e che siete cresciuti puntata dopo puntata. Grazie dell’affetto e del sostegno. Vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento!”, ha dichiarato Bortone al termine della trasmissione.

Dalle parti di viale Mazzini la giornalista, nota come “la Zarina del Nazareno” per via delle sue frequentazioni con il Pd, è ormai persona non gradita. La puntata del 20 aprile avrebbe dovuto ospitare un monologo di Antonio Scurati, incentrato sul ricordo dell’assassinio di Giacomo Matteotti e sull’anniversario della Liberazione.

Il testo del monologo definiva Fratelli d’Italia un “gruppo dirigente post-fascista” e accusava esplicitamente il partito della premier Giorgia Meloni di voler “riscrivere la storia” e di disconoscere la Resistenza e l’antifascismo. Senza spiegazioni chiare, l’intervento dello scrittore è stato annullato, suscitando feroci critiche delle opposizioni e del sindacato interno Usigrai. Il dirigente Paolo Corsini ha negato che si sia trattato di censura, parlando invece di una decisione economica legata a divergenze sul compenso di Scurati.

Chesarà, Bortone potrebbe cadere

Il testo integrale del monologo è stato poi letto in diretta da Bortone. L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha ammesso in un’intervista pubblica alla Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia che la conduttrice avrebbe per questo meritato il licenziamento. Ascoltata dalla struttura di Audit, la giornalista si è difesa dichiarando di aver voluto salvaguardare l’immagine dell’azienda, quando è venuta a conoscenza della cancellazione.

Chesarà ha fatto il suo dovere nel sostituire Che tempo che fa nell’access di Rai 3 dopo il discusso passaggio di Fabio Fazio sul Nove. Il futuro, tuttavia, è incerto. Secondo Repubblica, il programma di Bortone verrà dimezzato nella stagione 2024-2025, passando dal doppio appuntamento del weekend ad un’unica puntata il sabato a partire da metà settembre. Sergio ha lasciato una porta aperta dicendo che “in questo momento nessuno di noi conosce i palinsesti”.