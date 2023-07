Emma Marrone attaccata per il suo peso risponde per le rime: “Togliete i social a questa gente”

Per l’ennesima volta Emma Marrone è costretta a rispondere ad alcuni presunti followers che le fanno body shaming con insulti pesanti. La cantante, reduce dal concerto all’edizione 2023 del festival Porto Rubino a Torricella, si sta rilassando al mare a Palmarola, una delle più belle isole Pontine. La popstar pubblica sui social una foto in costume da bagno e immediatamente gli haters la prendono di mira per il suo peso.

Emma Marrone ingrassata? Piovono insulti social

“Tra poco spacca il palco se continua così”, si legge tra i commenti. Un insulto ancor più offensivo e doloroso perché arriva da una donna. Ma Emma è una combattente nata e non è certo una persona che si lascia intimidire. Alle offese risponde a tono e tra le sue Stories di Instagram spunta lo screenshot della conversazione avuta con una utente di nome Claudia.

“Buongiorno dal medioevo”, scrive Emma pubblicando il commento incriminato. “Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di merda. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”, aggiunge rivolgendosi alla diretta interessata.

Parole durissime quelle di Emma Marrone, dovute ai numerosi attacchi che la cantante ha ricevuto in passato per il suo aspetto fisico. Quello più clamoroso è avvenuto a Sanremo 2022, quando il suo look sul palco dell’Ariston era stato preso di mira dal giornalista televisivo Davide Maggio.

Emma Marrone (foto: Instagram: real_brown)

Emma Marrone, peso non è un problema

“Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”, il commento di Maggio. La replica di Emma non si era fatta attendere. “Buongiorno dal Medioevo, dove qualcuno esprime un commento di puro body shaming con un linguaggio politically correct, che non so se sia più imbarazzante o noioso”, aveva detto in un video apparso via social.

“Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna. Amate e rispettate il vostro corpo, qualunque esso sia. Ancora oggi mi pare evidente sia necessario parlare di femminismo. Quello che posso dirvi è di non ascoltare questo genere di commenti”, ha aggiunto.

“Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso importante e che non tutti sono in grado di reggerle. C’è chi per queste stesse parole cade in un buco nero senza fine. Io ora torno a fare un sacco di cose belle, ma era necessario per me dire questa cosa perché non si può più stare zitti di fronte al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”, ha concluso rivolta a chiunque punta il dito contro l’aspetto fisico.