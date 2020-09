Il cachet di Patrizia De Blanck al GF Vip 2020 fa scalpore

Immancabile, tra le varie discussioni che precedono sempre l’avvio ufficiale del GF Vip 2020, è stata la grande questione remunerativa degli ospiti: stavolta si tratta del cachet di Patrizia De Blanck, finito nell’occhio del ciclone perché giudicato ‘eccessivo’ dagli spettatori, soprattutto in un periodo di ripresa dell’intero showbusiness italiano. Ma scopriamo di quanto si tratta…

A quanto ammonta il cachet di Patrizia De Blanck per il GF Vip? Le dichiarazioni della concorrente

A detta delle notizie trapelate finora dalle cronache rosa, la celebre contessa avrebbe chiesto un compenso di 100.000 euro per apparire nel reality show di Cinecittà, una cifra di partenza che adesso sarebbe oggetto di trattative tra la produzione e la potenziale concorrente: da parte degli studi Mediaset, infatti, la somma da spendere non dovrebbe ammontare a più di 50.000 euro.

Un braccio di ferro che non è stato ben visto, a prescindere, dal popolo del web, che ha aspramente criticato una cifra del genere: al momento, con la nuova edizione attualmente in corso, il cachet di Patrizia De Blanck non è stato ufficialmente chiarito, un’ombra di mistero aleggia ancora sul compenso finale.

La dichiarazione della concorrente del reality

È per questo che è stata la stessa concorrente del reality a parlare in prima persona: “Non parlo di soldi perché non è elegante. Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso. E ora basta con questo argomento che mi ha causato tante critiche sul web! Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi la morte”, ha confessato.

La sua presenza al celebre reality Mediaset è dovuto ad alcuni fattori, come il semplice cambiamento di aria dopo il lungo periodo della quarantena e delle mille preoccupazioni, e per portare una testimonianza del mondo ‘nobiliare’ italiano sul piccolo schermo. Come pensate abbia esordito nella casa del GF?