Cos’ha detto Amadeus su Sanremo 2024 al Tg1

Ebbene sì, il caldo continua ma con queste ultime rivelazioni di Amadeus su Sanremo 2024 il fresco di febbraio, mese solitamente dedicato al Festival, comincia già a far sentire la sua brezza in anticipo.

Per chi se lo fosse perso, il conduttore e direttore artistico del Festival è comparso a sorpresa al Tg1 per condividere con i telespettatori importanti informazioni sulla prossima edizione. È successo nel notiziario delle 13.30, con un piccolo collegamento improvviso in cui il peentatore ha innanzitutto ufficializzato le date del prossimo Sanremo, che si terrà dal martedì 6 al sabato 10 febbraio. Come si svolgeranno i giorni della kermesse?

A quanto pare martedì saranno presentate tutte le canzoni in gara, mentre mercoledì si esibirà solo la metà dei cantanti. La grande novità di Amadeus su Sanremo 2024 però riguarda la conduzione di questa serata di mercoledì, in cui a quanto pare gli artisti che non saranno in gara avranno il ruolo… di co-conduttori! Una situazione senz’altro senza precedenti all’Ariston: “Verranno estratti a sorte e presenteranno i loro colleghi“, ha rivelato al popolo del Tg.

‘Cambia tutto’: la curiosa rivelazione di Amadeus su Sanremo 2024 e su chi presenterà le due serate centrali

Il giovedì seguirà quindi lo stesso schema del mercoledì, mentre venerdì sarà dedicato, come di consueto, alla tradizionale serata delle cover, in cui i partecipanti potranno interpretare qualsiasi canzone pubblicata entro il 31 dicembre 2023. Sabato, infine, sarà la serata conclusiva, il gran finale.

Amadeus ha annunciato anche una novità che riguarda ai voti: la giuria delle radio, infatti, sostituirà quella demoscopica! Con la sua simpatica irruzione, il presentatore ha confermato la sua energia e la sua dedizione e passione per questo evento, promettendo anche altre innovazioni e sorprese che, chissà, potrebbero rendere l’edizione 2024 ancora più seguita. Non resta che segnare le date in agenda e prepararsi per le indimenticabili cinque giornate clou del palinesto Rai.