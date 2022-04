La lezione di Jane Fonda: “So di essere vicina alla morte, ma si può essere giovani anche a 85 anni”

Poche star come Jane Fonda hanno vissuto una vita al massimo. A 85 anni (portati meravigliosamente) l’attrice è orgogliosa di tutto quello che ha fatto e confessa di trascorrere con estrema tranquillità il suo invecchiamento. In un’intervista a Sunday Morning di CBS News per promuovere la settima e ultima stagione della serie Grace and Frankie, su Netflix dal 29 aprile, l’attivista due volte premiata con l’Oscar e antesignana del fitness parla con profonda franchezza di ciò che vuole dire affrontare lo scorrere del tempo.

Jane Fonda e le riflessioni su vita e morte

“Sono consapevole di essere vicina alla morte – ammette Fonda – e questa cosa non mi dà molto fastidio. Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in fondo, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, anche la spalla non è mia. Stai guardando qualcuno che è me, solo da qui in su (indicando il viso, ndr)”.

L’occasione per parlare di età, vita e morte arriva proprio dalla serie in cui l’attrice è Grace e la collega Lily Tomlin è Frankie, due donne over 70 che devono reinventare le loro esistenze stringendo un forte legame quando scoprono che i rispettivi mariti, soci in affari da vent’anni, sono gay e le hanno lasciate per stare l’uno con l’altro. Dietro la comedy ci sono Howard J. Morris e Marta Kauffman, la co-creatrice di Friends con David Crane.

Jane Fonda (foto: CBS)

Jane Fonda, fisico non importa: le parole sull’età

L’amicizia e l’amore, la vita e l’invecchiamento sono proprio al centro dell’ultima stagione di Grace and Frankie. Una serie che ha trasformato Fonda e Tomlin, rispettivamente 85 e 82 anni, in vere amiche anche nella vita reale. La signora Jane è un’icona per intere generazioni e invecchiare non la spaventa.

“Il fatto è che se sei vivo – racconta l’attrice – e sono relativamente in salute per essere una persona anziana… Voglio dire, ho quasi 85 anni. Insomma, il fatto è che se sono ancora viva e lavoro: beh, wow. E allora chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni, se non posso più sciare, andare in bicicletta o correre. Si può essere davvero vecchi a 60 anni, e si può essere davvero giovani a 85 anni!”.