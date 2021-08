Chi è Laëtitia Milot, la protagonista di Olivia – Forte come la verità

Il palinsesto estivo di Canale 5 regala al pubblico dell’ammiraglia Mediaset la prima tv in chiaro di Olivia – Forte come la verità, la miniserie legal drama francese sequel di La mia vendetta. Il debutto con il triplo episodio di martedì 3 agosto, in prime-time, ha regalato buoni ascolti e fatto accrescere la curiosità sulla protagonista della fiction, l’attrice Laëtitia Milot.

Olivia – Forte come la verità, cast guidato da Laëtitia

Classe 1980, nata e cresciuta a Limoges, città della Nuova Aquitania famosa per le sue porcellane, Laëtitia Milot interpreta l’avvocata Olivia Alessandri, la legale che si trasferisce in Costa Azzurra con la figlia adolescente Lou per aprire uno studio e difendere le vittime di cause considerate perse in partenza. Modella e scrittrice oltre che attrice di cinema e televisione, Milot è figlia di un militare e di un’infermiera e inizia la carriera nel 2000, ad appena 20 anni, recitando nel film Toute la ville en parle.

Dopo tanti film, fiction e spettacoli teatrali, l’attrice è eletta Miss Lingerie 2003 dal magazine FHM e conquista enorme popolarità in Francia grazie al personaggio della wedding planner Mélanie Rinato nella soap Plus belle la vie. Il momento chiave è però la partecipazione a Danse avec les stars (il Ballando con le stelle francese) in coppia con il ballerino Christophe Licata.

Nel 2010 Laëtitia desta scalpore con la pubblicazione del libro Je voulais te dire, un’autobiografia nella quale racconta ferite e fragilità personali dietro il successo: la morte del marito Yannis a seguito di un cancro, le difficoltà ad avere figli a causa dell’endometriosi, una malattia frequente e complessa ma poco conosciuta.

Oggi Milot è riuscita a dare alla luce una bambina: si chiama Lyana ed è nata nel 2018 dal suo matrimonio con il secondo marito, Badri. L’attrice rivela la sua lotta per diventare madre nel libro Le bébé, c’est pour quand?, uscito tra il romanzo On se retrouvera (un noir sulla violenza sulle donne e la ricerca dell’identità, diventato pure un film per la tv che ha superato i 7 milioni di telespettatori) e il successivo Liés pour la vie, la storia di una campionessa di equitazione la cui vita viene sconvolta il giorno in cui è investita da un’auto.

Laëtitia Milot in Olivia – Forte come la verità (foto: TF1)

Chi è Laëtitia Milot, la protagonista di Olivia – Forte come la verità

Rispetto a La mia vendetta, il cast di Olivia – Forte come la verità è totalmente rinnovato. Soltanto Laëtitia Milot continua a indossare i panni di Olivia.

“Adoro questo personaggio – spiega l’attrice –. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi. Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti”.

La serie francese va in onda su Canale 5 in due puntate, il 3 e il 10 agosto. Laëtitia, intanto, si gode la piccola Lyana.