Le novità Mediaset della stagione: Vanessa Incontrada arriva su Canale 5

Mediaset ha svelato tutte le novità della stagione 2020-2021 con un video che racconta i programmi che vedremo a partire dall’autunno. Tra questi spicca una fiction che desta enorme curiosità: una serie tv con Vanessa Incontrada. Ancora top secret il titolo e la trama del progetto che vede coinvolta l’attrice spagnola, volto simbolo della fiction di casa Rai. Al momento l’azienda di Cologno Monzese presenta la serie soltanto come una “novità assoluta” con l’attrice che “arriva su Canale 5”.

Vanessa Incontrada: Canale 5 è la sua nuova casa

La Incontrada, reduce dal successo dei Seat Music Awards con il pubblico che la “spinge” per la conduzione di Sanremo 2021, non si è risparmiata nell’ultimo anno. Dopo aver recitato con Giuseppe Zeno e Sebastiano Somma nella serie Come una madre, ha partecipato in veste di giudice alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La 77esima Mostra del Cinema di Venezia le ha assegnato il Premio Filming Italy Best Movie Award nella categoria Donne del cinema italiano proprio per essersi distinta nel mondo dell’audiovisivo e delle serie. Vanessa ha sfilato sul red carpet del festival nel suo abito rosso griffato Dolce e Gabbana. “Mille stelle in cielo che ci guardavano e un tappeto rosso indimenticabile. Grazie Venezia con todo mi corazón”, ha scritto su Facebook.

D’altronde la fiction per Mediaset sarà soltanto il primo dei suoi prossimi e numerosi impegni. “Questo mese – ha rivelato a Il Fatto Quotidiano – sarò sul set di Ostaggi della regista esordiente Eleonora Ivone con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino. A marzo girerò una fiction d’amore in cinque puntate per la Rai, dopo aver terminato il tour teatrale Scusa sono in riunione, ti posso disturbare? di Gabriele Pignotta che si è interrotto a causa del Covid-19 e che riprenderemo per tre settimane al Teatro Manzoni di Milano dall’11 dicembre. Sempre se tutto andrà bene e se la situazione generale dovesse consentirlo. Insomma devo dire che per fortuna per un paio di anni con il lavoro sono a posto”.

Vanessa Incontrada (foto: Facebook @VanessaIncontrada)

Vanessa Incontrada, fiction Mediaset in arrivo

Nel campo delle fiction Mediaset, quella con la Incontrada non sarà l’unica novità assoluta. Il Biscione ha promesso altre due “storie inedite” che avranno per protagonisti Sabrina Ferilli e Raoul Bova.

Nel programma dei palinsesti fiction del 2020-2021, infine, vedremo finalmente Made in Italy, la serie sull’incredibile esplosione della moda italiana negli anni Settanta, con Greta Ferro protagonista e un ricco cast guidato da Margherita Buy.

Toccherà poi a I fratelli Caputo, commedia con altri due volti amatissimi di Rai 1 come Nino Frassica e Cesare Bocci, e alla seconda stagione del cupo thriller di provincia Il silenzio dell’acqua, con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini.