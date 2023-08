La Rai omaggia Paolo Villaggio con un film tv: Enzo Paci sarà il protagonista

Il commissario Bacigalupo di "Blanca", genovese doc come Villaggio, sarà il comico nel biopic "Come è umano lei"

A sei anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio, la Rai ricorda il geniale comico con una fiction biografica che ne ripercorre la vita e celebra il talento. La scelta per il ruolo del protagonista è ricaduta sull’attore e cabarettista Enzo Paci. Il burbero commissario Bacigalupo di Blanca ha numerosi tratti in comune con Villaggio: è un genovese doc, un battutista nato e una buona forchetta.

Enzo Paci, comico sarà Paolo Villaggio nel biopic Rai

Classe 1973, studi al Teatro Stabile di Genova, Paci è sposato con la coreografa e ballerina di tip-tap Romina Uguzzoni. Prima di raggiungere il successo grazie alla serie con Maria Chiara Giannetta, ha fatto tanto teatro ed è stato tra i comici di Buona la prima!, Central Station, Colorado, Zelig e Quelli che il calcio. Di recente è apparso nella comedy Sono Lillo su Amazon Prime Video nei panni del regista Carlo Bartolini.

Prodotto da Ocean Productions per Rai Fiction, il biopic su Paolo Villaggio si intitolerà Come è umano lei, frase cult di Fantozzi, il ragioniere più sfortunato d’Italia nato all’inizio degli anni Settanta come personaggio letterario e diventato icona della cultura popolare al cinema. Il film tv ricostruirà il percorso umano e artistico dell’attore genovese morto nel 2017 a 84 anni, comico travolgente e al tempo stesso raffinato intellettuale, non proprio un carattere facile come ha raccontato Gianni Cavina.

Enzo Paci sul set di Blanca (foto: Facebook @OfficialPageEnzoPaci)

Paolo Villaggio, film tv Rai celebra la sua vita

Diretto da Luca Manfredi, il figlio di Nino già regista dei biopic In arte Nino e Permette? Alberto Sordi, Come è umano lei avvia le riprese a settembre tra Genova e Roma per una messa in onda su Rai 1 nella primavera del 2024. Insieme a Paci, nel cast dovrebbe esserci anche Gianni Fantoni, l’attore e comico che ha debuttato in televisione nel 1990 a Stasera mi butto di Gigi Sabani proprio come imitatore di Villaggio. Il ruolo di Fantoni è ancora top secret.

C’è grossa curiosità per sapere chi saranno tutti gli altri attori chiamati ad interpretare le persone chiave nella vita di Villaggio (gli amici Fabrizio De André e Vittorio Gassman, i suoi scopritori Maurizio Costanzo e Luciano Rispoli, l’editor Sergio Pautasso, il regista Luciano Salce) e i memorabili personaggi della saga di Fantozzi, come la moglie Pina, la mostruosa figlia Mariangela, il ragionier Filini, la signorina Silvani, il geometra Calboni e il Megadirettore Galattico.

Elisabetta Villaggio, la figlia dell’attore che ha dedicato al padre il libro Fantozzi dietro le quinte uscito per Baldini+Castoldi, dovrebbe collaborare al progetto.