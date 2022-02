Doctor Strange nel multiverso della follia, trailer ufficiale della nuova avventura al cinema il 4 maggio

Questa notte, in occasione del Big Game, Marvel Studios ha diffuso il nuovo trailer e il poster del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia che ha trasportato il pubblico in un sorprendente vortice attraverso il Multiverso. La nuova avventura di Doctor Strange arriverà il 4 maggio nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia immagine dal film

Il nuovo trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael St ühlbarg e Rachel McAdams.

Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victor ia Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia poster

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

La nuova avventura nelle sale al cinema il 4 maggio