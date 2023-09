Aggiornamenti su Temptation Island: tensioni tra Perla e Greta

Per i più attenti al celebre reality sulla fedeltà targato Mediaset, è chiaro ormai che sta crescendo sempre di più la tensione tra Perla e Greta. La Vatiero e la Rossetti, insieme all’altro concorrente Mirko Brunetti, sono stati protagonisti di un vero e proprio trio protagonista di queste ultime puntate.

Temptation Island: cosa succede tra Perla e Greta

È stato proprio lui a voler rompere il silenzio, in seguito a scambi ‘di fuoco’ sui social, per porre l’attenzione su quanto sta accadendo. Attraverso una storia su Instagram, ha condiviso quindi le sue preoccupazioni su Perla e Greta:

“Premetto che l’unica intenzione è che certe cose vengano fuori per come sono andate e che per troppo tempo ho lasciato correre – ha scritto il concorrente – Il finto buonismo e il vittimismo a favor di telecamere e social non mi piace. Sono due mesi che, dalla diretta interessata, Greta subisce insulti molto pesanti dentro ma soprattutto fuori i social. Sono stato zitto per carattere e per evitare discussioni. Siamo stati fin troppo signori a rimanere in silenzio. Ma siamo essere umani anche noi e tutto ha un limite. Il rispetto deve essere reciproco e non solo a convenienza. P.S: Comunque nonostante tutto l’unico che non si è mai espresso su altre storie e che da dentro al villaggio a oggi non ha sputato nel piatto dove ha mangiato sono io. C’è chi dimentica troppo in fretta“

E non finisce qui: Mirko ha intenzione di svelare altri retroscena che, come in questa velata frecciatina a Perla, potrebbero chiarire la situazione, probabilmente durante la prossima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, dove lui e gli altri protagonisti sono stati ospiti la scorsa settimana: insomma, una vera e propria resa dei conti!