Sei nell’anima, il biopic su Gianna Nannini arriva su Rai 1: ecco chi interpreta la cantante

Dopo gli annunciati biopic su Paolo Villaggio e su Franco Califano, la Rai piazza un altro colpo: un film tv sulla vita e la carriera di Gianna Nannini. Si chiamerà Sei nell’anima (come uno dei più grandi successi della cantante senese) la fiction dedicata alla celebre rocker toscana. La regia è affidata alla specialista Cinzia TH Torrini, mentre il ruolo della protagonista è andato a Letizia Toni.

Sei nell’anima: film tv sulla rocker arriva su Rai 1

Classe 1993, nata e cresciuta a Prato, Letizia Toni è apparsa al cinema in Re minore di Giuseppe Ferlito e in televisione nella serie L’allieva. Al suo attivo ha anche numerosi cortometraggi, da La partita sempre di Ferlito a Madonne di Maurizio Lombardi. Tutto lascia pensa che l’attrice sia stata scelta perché toscana doc, voce contralto e rock nell’anima, come mostra spesso e volentieri sul suo profilo Instagram.

Una figura chiave nell’exploit di Gianna Nannini è stata Mara Maionchi. Assoldata da Mogol e Battisti come addetta stampa dell’etichetta Numero Uno e passata alla Ricordi in qualità di responsabile editoriale, la discografica ha scoperto e lanciato la Nannini nella seconda metà degli anni Settanta. Fu lei ad offrire un contratto di esclusiva a Gianna, scappata giovanissima a Milano dalla sua Siena e da un destino scritto nel laboratorio di pasticceria del padre Danilo. La Maionchi verrà interpretata nel film tv da Andrea Delogu, ormai sempre più lanciata al cinema dopo il ruolo da protagonista nella commedia Divorzio a Las Vegas.

Letizia Toni, la Gianna Nannini del biopic Rai (foto: Black & White Management)

Gianna Nannini, vita privata al centro del biopic

A completare i ruoli principali nel cast di Sei nell’anima è Stefano Rossi Giordani, l’attore trentino apprezzato nel thriller L’uomo del labirinto di Donato Carrisi (era il ragazzo cicatrice), interprete di Giuseppe Menegatti (il marito dell’étoile Carla Fracci) nella biografia televisiva di Emanuele Imbucci con Alessandra Mastronardi e del Tedesco (l’agente della squadra di Dalla Chiesa) nella serie Il nostro generale con Sergio Castellitto.

Le riprese di Sei nell’anima sono in corso in queste settimane tra Siena, Roma, Milano e Torino. L’uscita è prevista in prima serata su Rai 1 nel 2024. La sceneggiatura è stata scritta da Donatella Diamanti (Fiori sopra l’inferno, La legge di Lidia Poët, Nero a metà, Vostro onore) e Cosimo Calamini (Per niente al mondo, Un giorno all’improvviso, L’età imperfetta, Mar Nero), con la consulenza della stessa Nannini. Sarà quindi inevitabile uno sguardo dall’interno alla vita privata di una delle voci più uniche ed inconfondibili della musica italiana.