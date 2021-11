Storia di una famiglia perbene 2 ci sarà? La (mezza) conferma di Simona Cavallari

Storia di una famiglia perbene ha chiuso col botto. La miniserie di Canale 5, adattamento del romanzo di Rosa Ventrella, ha incollato allo schermo 3,5 milioni di telespettatori con il 17,1% di share per l’ultimo episodio. Finita (almeno per il momento) la storia di Maria e Michele, la fiction non svela il futuro dei due giovani amanti, il destino dei De Santis e la sorte degli Straziota. A questo punto è lecito chiedersi: la stagione 2 ci sarà?

Storia di una famiglia perbene 2 ci sarà?

La serie nasce dal libro di Rosa Ventrella, ma il romanzo non ha un seguito. Dopo Storia di una famiglia perbene, la scrittrice ha realizzato La malalegna (a sua volta opzionato per una serie tv) e Benedetto sia il padre. Il libro, tuttavia, è stato sceneggiato da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini e con il benestare di Centrella e la volontà di Mediaset, nulla impedisce di proseguire il racconto.

Simona Cavallari, l’interprete di Teresa De Santis, spiega in un’intervista a Fanpage che “si sono creati tanti legami su questo set, forse perché abbiamo iniziato in quarantena”. La serie è stata girata nell’estate del 2020 in Puglia tra Bari, Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Fasano e Ostuni.

L’attrice rivela che “eravamo tutti lontani da casa e ognuno solo nella propria casetta a Monopoli. Appena hanno aperto, è esplosa la voglia di condividere. Stavamo sempre insieme, non andavamo mai a dormire anche se dovevamo svegliarci alle 6”. È proprio questo il segreto del successo di Storia di una famiglia perbene: l’amore e la gioia provati nel lavoro di squadra.

Cavallari ammette che “se tornassimo in Puglia, sarebbe bello”, anche se “per adesso nessuno sa niente, ma devo anche dire che tutti sono molto contenti dei risultati: sia Mediaset, che il produttore Matteo Levi”. La media degli ascolti si è piazzata sopra i 3 milioni di telespettatori e il 17% di share.

Simona Cavallari e Giuseppe Zeno in Storia di una famiglia perbene (foto: MediasetPlay)

Storia di una famiglia perbene, finale aperto: stagione 2 si farà?

Simona Cavallari aggiunge che con il finale a sorpresa della serie “potrebbe essere interessante” lavorare allo sviluppo del personaggio di Teresa. Inoltre è diventata così amica dell’attrice che interpreta sua madre che “ci sentiamo quasi tutti i giorni” e “anche i ragazzi tra di loro si vedono spesso”.

Dunque, Storia di una famiglia perbene 2 al momento non è prevista. Però potrebbe condividere il destino di Fino all’ultimo battito: un progetto pensato come autoconclusivo ma riaperto (visto il consenso ottenuto) per esplorare l’evoluzione dei personaggi, soprattutto i due giovani protagonisti.

Scorrendo i commenti sui social, gli spettatori chiedono a gran voce una seconda stagione. Dal profilo ufficiale della serie, arriva la domanda secca: un finale che lascia alcuni dubbi per una Season 2? I fan ci sperano.