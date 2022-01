Dopo l’emozionante proposta – e soprattutto, dopo alti e bassi nazionali, tra restrizioni, preoccupazioni e difficoltà nel fare progetti a lungo termini – sembra proprio che il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano sia ormai alle porte. Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, la neo mamma di Niccolò (nato lo scorso luglio) e di Martina, 4 anni, ha rivelato a Serena Bortone come si stanno preparando al grande evento.

Come ci ha sempre abituati la bella 38enne, le sue confessioni sono sempre spontanee e molto umane: “Con l’organizzazione sono indietro – comincia infatti con l’ammettere – non ho ancora fatti gli inviti e non ho ancora deciso l’abito, ma ho scelto la location”. Il piano originale, insomma, è ‘in progress’ e soggetto a qualche improvvisazione, visto il periodo: “Ci sposiamo a luglio? Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo…”.

Per quanto riguarda la location al momento “Non si può dire” ma “Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana”, racconta entusiasta la presentatrice.

Le romantiche premesse del matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano arriva a coronamento di una bellissima storia d’amore: “Io ero e sono innamorata della comicità in genere e l’ho conquistato con questa mia filosofia – racconta – Quando provavamo il primo spettacolo, ci ammazzavamo dalle risate, questo ha fatto iniziare tutto”. In privato il futuro marito è, naturalmente, diverso rispetto a quando sta davanti alle telecamere: “Non è un depresso, anzi – specifica subito la bella futura sposa – ma come tutti gli uomini quando si sveglia male ha i suoi momenti no in cui è meglio lasciarlo stare. Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni”.

Sulla bellissima proposta di matrimonio all’Arena di Verona, la presentatrice non può che ricordarsi ed emozionarsi: “Mi commuove ancora, non sapevo niente. Quella sera dovevamo portare in scena parodia Romeo e Giulietta, poi per una serie di inconvenienti non l’abbiamo fatta. Ero seduta in prima fila con amica, quando ha iniziato a cantare sulle note della canzone di Jovanotti e a venire verso di me, ho pensato: ‘Che carino, vuole dedicarmi la canzone’, poi però è iniziata la tachicardia e ho capito tutto…”.