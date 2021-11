Una parola di troppo non va in onda, Magalli contro Rai 2: “Mai visto niente del genere in 40 anni”

La programmazione pomeridiana piuttosto “ballerina” di Rai 2 fa infuriare Giancarlo Magalli. La rete diretta da Ludovico Di Meo sta modificando giorno per giorno il palinsesto del pomeriggio, alternando il tennis e il calcio agli speciali di Rai Parlamento. A farne le spese stavolta è Una parola di troppo, il nuovo quiz culturale che esplora l’uso della lingua italiana. Il programma, in onda da novembre alle 17:15, subisce gli scossoni prodotti dalle variazioni di Rai 2.

Ormai lontano da I fatti vostri, Magalli non ci sta e affida a un post sui social un durissimo sfogo.

Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia, ma oggi Una parola di troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no. Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica. Scusate.