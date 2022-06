I giovani amanti, trailer italiano del film di Carine Tardieu con Fanny Ardant al cinema dal 23 giugno

I giovani amanti, trailer italiano ufficiale del film della scrittrice e regista francese Carine Tardieu che vede come protagonista Fanny Ardant e Melvil Poupaud. Tra gli interpreti principali anche Cécile De France, Florence Loiret-Caille e Sharif Andura.

In concorso alla Festa di Roma 2021, il film è distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in uscita nelle sale al cinema dal 23 giugno. L’uscita del film sarà anticipata da una proiezione speciale alla presenza della protagonista a Biografilm Festival 2022 di Bologna.

I giovani amanti, con Fanny Ardant al cinema dal 23 giugno

I giovani amanti Poster italiano

Ispirato da un’idea della cineasta franco-islandese Solveigh Anspach, I giovani amanti, è un racconto pieno di speranza verso le possibilità insperate che la vita può offrire a qualunque età per essere felici, proprio a dispetto dell’età. I destini di Shana (interpretata dalla splendida Fanny Ardant) e Pierre (interpretato da un intenso Melvil Poupaud) si sono incrociati a Lione nel 2006 in un ospedale.

La regista Carine Tardieu

Lei era l’amica della donna ricoverata, lui il medico che si occupava della paziente che resta subito molto colpito dal fascino della donna. Si ritrovano 15 anni più tardi e si raccontano le loro storie e i dolori privati. Pierre è sposato e ha due figli ed è molto più giovane di Shana, un architetto in pensione che cerca di aiutare la figlia nella sua vita incasinata. Dopo l’incontro nella campagna irlandese, la passione corre sui binari, sulla linea Parigi-Lione-Parigi. I due iniziano una relazione, piena di incertezze sul loro futuro e su quella delle loro famiglie.

“Il personaggio di Shauna non può essere ridotto a un donna e basta: in lei c’è parte di Sólveig, parte di Agnès, parte di Fanny, parte di me… Shauna è la somma di tutte noi che abbiamo avuto l’audacia di non sacrificare la nostra carriera per la nostra vita personale e che abbiamo l’ambizione di vivere tutte le nostre passioni contemporaneamente.” Racconta la regista Carine Tardieu.

“Poi, quest’idea che l’amore può irrompere nelle nostre vite a qualsiasi età mi tocca davvero nel profondo. Più invecchio, più ho l’impressione di potermi liberare di tanti limiti che mi sono imposta da adolescente o da giovane adulta. L’idea che possiamo ripartire da noi stessi anche alla fine della vita, che ci restano ancora tante cose da scoprire, da superare, da provare per la prima volta, la sento mia. E poi, attraverso i vari personaggi, questa storia tocca anche altri temi che sento vicini: il rapporto tra figlio e genitore, i rapporti di amicizia, la solitudine, il coraggio di continuare a vivere nonostante i nostri dubbi esistenziali.”

Trailer italiano ufficiale del film I giovani amanti, di Carine Tardieu

