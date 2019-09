Caterina Balivo e Flavio Insinna: lacrime per la conduttrice dopo l’intervista

Un momento di grande emozione quello tra Caterina Balivo e Flavio Insinna: aspettando il grande ritorno del presentatore al timone de l’Eredità (in onda oggi 25 settembre alle 18.45), la conduttrice lo ha intervistato durante il suo show ‘Vieni da me’. E ad un certo punto non ha saputo proprio trattenere le lacrime…

Caterina Balivo e Flavio Insinna a ‘Vieni da me’

Il motivo che ha scatenato la reazione di entrambi è stato un tenero racconto dal testimonial della Brio Blu: «Ero in un reparto di oncologia infantile e avevo salutato i bambini – ha infatti raccontato nello studio del programma – Mentre stavo per andarmene, una mamma mi ha fermato e indicando il figlioletto mi ha chiesto ‘Perché?’. Non ci sono risposte, io mi faccio tante domande e cerco di aiutare nel mio piccolo. C’è troppo dolore nel mondo…».

Il ricordo di Frizzi sempre vivo nella mente del presentatore

Un dolore che Caterina Balivo e Flavio Insinna per un momento hanno condiviso davanti alle telecamere, ritrovandosi entrambi con gli occhi lucidi. Un altro aneddoto particolarmente intenso è stato invece riportato da TV Sorrisi e Canzoni, che ha fatto ricordare al presentatore la sensazione che ha provato quando gli è stato proposto di prendere il ‘testimone’ di Fabrizio Frizzi dopo la sua scomparsa: “Scappare. Io ero paralizzato da mille pensieri […] Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso ‘là’: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’eredità e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perché non c’è più? Ho parlato tanto con Carlo (Conti, ndr), con gli autori, con la produzione, con i direttori… Tutti mi hanno tranquillizzato, era un ‘sì’ collettivo e condiviso, ma era una situazione complicatissima, anche perché io a Fabrizio ci penso ogni giorno…”.