Simona Ventura e Paola Perego sbarcano (non senza polemiche) nella domenica di Rai 2

La stagione televisiva 2021-2022 di Rai 2 presenterà una significativa novità in palinsesto: un programma condotto insieme da Simona Ventura e Paola Perego. La coppia sta lavorando da settimane a un nuovo format che dovrebbe andare in onda ogni domenica mattina sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Questo progetto, tuttavia, ha ricevuto il via libera dopo una sonora bocciatura all’iniziale proposta di SuperSimo.

Simona Ventura Paola Perego nella domenica di Rai 2

La Ventura, reduce dal flop di Game of Games – Gioco Loco, aveva chiesto a Rai 2 di piazzare questo varietà nella domenica pomeriggio della rete. Nella prossima stagione, infatti, Quelli che il calcio si sposta al lunedì in prima serata e il daytime del festivo è tuttora scoperto. L’obiettivo della conduttrice, memore proprio dei successi del periodo del suo Quelli che, era quello di sfidare apertamente la Domenica In di Mara Venier e il rinnovato contenitore domenicale di Canale 5, che con tutta probabilità sarà affidato a Lorella Cuccarini dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso.

La dirigenza di Rai 2 ha rispedito al mittente l’idea della Ventura. Il format pensato per la domenica pomeriggio è stato bocciato. Troppo forte e concreto il rischio di soccombere con un altro programma fallimentare dinanzi allo strapotere dell’ex amica Venier. A quel punto il progetto pomeridiano è stato rivisto e corretto. La rete ha ricollocato la trasmissione nello spazio del mezzogiorno, già destinato a Paola Perego (sotto contratto con Rai 2) e formando questa strana coppia di conduttrici. La prima immagine delle due è arrivata, inevitabilmente, via social.

Simona Ventura e Paola Perego (foto: Instagram @paolaperego17)

Rai 2, domenica mattina affidata alla strana coppia Ventura Perego

La trasmissione è ancora in fase di studio, ma stando alle prime indiscrezioni trapelate sul web, si tratterebbe di prendere una decisione tra due opzioni diverse. La scelta è tra un talk show classico e intimo, con interviste e confessioni a cuore aperto, e un format popolare in stile Mezzogiorno in famiglia, con i giochi a tema campanilista tra comuni e capisquadra che si sfidano in ogni puntata.

La domenica sperimentale di Rai 2 è in piena fase di studio: non si deciderà prima della fine dell’estate. Oggi c’è la presentazione dei palinsesti Rai 2021-2022 con l’amministratore delegato Fabrizio Salini e i direttori di rete. È davvero difficile ipotizzare che se ne parlerà in questo contesto. Quel che è certo, almeno per ora, è che il tandem Ventura Perego ha ricevuto la fatidica fumata bianca.