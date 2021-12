Festival di Sanremo 2022: i 25 Big in gara e i titoli delle loro canzoni

La finale di Sanremo Giovani ha delineato la griglia ufficiale dei 25 Big in gara al Festival di Sanremo 2022, dall’1 al 5 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1. Yuman è il vincitore tra gli esordienti e porterà il brano Ora e qui in competizione tra i “grandi”. Insieme a lui accedono alla 72esima edizione del Festival il secondo classificato Tananai con Sesso occasionale e il terzo piazzato Matteo Romano con Virale. Durante la serata del 15 dicembre, i 22 Big già annunciati hanno inoltre rivelato i titoli delle loro canzoni.

Sanremo Giovani 2022: vincitori Yuman, Tananai e Matteo Romano

Sul palco del Casinò, i cantanti affiancati dal conduttore e direttore artistico Amadeus si sono avvicendati tra video dei loro successi e incoraggiamenti di amici illustri, da Fiorello per Achille Lauro a Caterina Caselli per Sangiovanni.

Il momento più emozionante è stato quello che ha visto protagonista Gianni Morandi, in gara con Apri tutte le porte scritta per lui da Lorenzo Jovanotti. Il cantante ha ricordato Claudio Villa, scomparso quando lui vinse il Festival insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più, e soprattutto Lucio Dalla. L’ultima esibizione dell’amico Lucio, da direttore d’orchestra per Pierdavide Carone, fu proprio quando Morandi era il conduttore di Sanremo.

“Sono passati dieci anni ed è l’ultima cosa che ha fatto lui”, ha detto Gianni al ritorno in studio, visibilmente commosso. Inevitabile la standing ovation del pubblico.

Gianni Morandi commosso nel ricordo di Lucio Dalla (foto: RaiPlay)

Sanremo 2022, cantanti in gara: ecco i 25 Big e le loro canzoni

Tornando all’attualità, ecco la lista completa dei 25 cantanti e delle loro canzoni in gara a Sanremo 2022.

Achille Lauro – Domenica

AKA 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

La serata di Sanremo Giovani, nonostante la presenza dei Big, non si è rivelata un successo sul fronte degli ascolti. Lo show ha strappato un deludente 13,4% di share (arrivato al 13,9% nel momento del verdetto) con 2,4 milioni di telespettatori.

La diretta ha beneficiato del flop totale di Tutta colpa di Freud su Canale 5 (9,3% di share, 1,7 milioni di spettatori) superato da Chi l’ha visto? con il 10,2%. Per chi l’avesse persa, la finale è disponibile su RaiPlay.