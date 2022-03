Finito tutto il chiacchiericcio sulla presunta rottura con Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi si prepara ad affrontare una nuova pioggia di commenti, giudizi, critiche e domande sul cast di questa nuova edizione.

Li riconoscete tutti? Se la risposta è “sì/no/aspetta, questo sì ma quell’altro chi è?”, ecco a voi la lista complete dei vip scelti per naufragare nuovamente in Honduras, con una piccola premessa: i concorrenti di quest’anno saranno sia singoli che in coppia. Il gruppo quindi è particolarmente folto, ed è composto da

I nomi dell’Isola dei Famosi 2022

Antonio Zequila

Floriana Secondi

Nicolas Vaporidis

Ilona Staller

i Cugini di Campagna

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo

Roberta Morise

Marco Melandri

Jovana Djorkevic

Blind

Roger Balduino

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Estefania Barnal



A capo della truppa dell’Isola dei Famosi 2022, oltre alla presentatrice romana, vedremo anche Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti e Alvin in qualità di inviato speciale (questa, invece, una scelta particolarmente apprezzata da parte del pubblico, che sul web ha festeggiato il ritorno di un presentatore molto amato).

Come ha reagito il web quando è stata pubblicata la foto con il cast al completo

Quando la foto della squadra dei concorrenti al completo è stata pubblicata sui social proprio dai canali ufficiali Mediaset e del tv show, la reazione è stata molto accesa: “Sempre le stesse persone, che delusione questo reality“, L’Isola del riciclo”, “I Rodriguez son come il prezzemolo.. Sempre in mezzo al c***o”, “Ma dai L’Isola dei dimenticati e riesumati”. Alcuni però provano a difendere: “Melandri, di Pietro, cicciolina, la del santo, Clemente Russo, vaporidis, i cugini di campagna. Cioè se non li conosci hai 15 anni“. Altri invece si scaldano proprio contro le accuse di un cast troppo poco “vip”: “Vi commentate da soli tutti quelli che criticano le scelte sui concorrenti che già lì hanno fatti i reality, ovviamente mi riferisco solo a quelli che creano un’infinità di dinamiche,e appunto in questo cast sono fortunatamente tanti,su tutti il KING dei reality Zequila,anche perché tra questi che criticano sicuramente ci sono quelli che poi si lamentano anche per la noia del reality“