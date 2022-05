Sempre più ufficiali Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Si era partiti da timide paparazzate, qualche bacio fugace e tante voci di corridoio, finché ormai le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non sono diventate quasi veri e propri album di coppia tra la Francia, Alghero e altri luoghi… Nella spasmodica ricerca di dettagli e retroscena, il settimanale Oggi ha tuttavia evidenziato una piccola, sottile traccia che sembra quasi suggerire che la storia tra i due sia cominciata molto tempo fa, da gennaio – in concomitanza, quindi, con la crisi con Trussardi.

Cosa c’è dietro il curioso commento sotto una delle foto ad Alghero di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

In particolare, ha destato attenzione un commento di un’utente sarda, precisamente di Alghero, che ha scritto «Ecco perché lei stava sempre qui!», evidenziando che il luogo dove di recente sono stati sorpresi in una fuga romantica il dottore televisivo e la presentatrice di Michelle Impossibile non era “nuovo” per nessuno dei due.

A riprova di questa ipotesi interviene anche il titolare di uno dei ristoranti frequentati dalla neo coppia, che sostiene che lo scorso 23 gennaio (a 5 giorni, quindi, dalla rottura ufficiale con l’ex marito) Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini erano a cena insieme nel comune sardo e che, per giunta, lei avrebbe chiesto anche allo staff che si era fatto i selfie con loro di aspettare un po’ prima di pubblicarli.

A questo punto sono molte le cronache rosa che si cominciano a domandare se il bel dottore – ex concorrente del GF andato via dopo pochissime puntate per tornare al lavoro in ospedale – sia una causa o un effetto della separazione della showgirl italo svizzera dal suo ex. Fonti vicine a lei, tuttavia, ricordano che la coppia era in crisi già da un anno, e viveva sotto lo stesso tetto in una condizione quasi di ‘separati in casa’.