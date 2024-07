Quando escono le fiction Rai e Mediaset nell’autunno 2024 e nel 2025? Ecco le date di inizio delle serie più attese delle reti generaliste, in particolare Rai 1 e Canale 5. Il calendario è fitto e il numero di titoli in arrivo è talmente alto da perderne traccia. Tra storie inedite e gradite conferme, vediamo il calendario di quello che andrà in onda a partire da settembre.

Quando escono fiction Rai e Mediaset nell’autunno 2024

La Rai comincia a spron battuto dal 26 agosto con Un posto al sole e dal 9 settembre con Il Paradiso delle Signore. Soap a parte, la prima fiction in uscita è la novità Kostas: il giallo con Stefano Fresi nei panni del commissario Kostas Charitos, definito il Montalbano greco, debutta in prima serata sull’ammiraglia giovedì 12 settembre. L’ispettore che affronta casi complicati ad Atene è basato sui romanzi di Petros Markaris: l’adattamento parte da Ultime della notte, pubblicato nel 1995 ed edito in Italia da Bompiani.

Mediaset non ha ufficializzato le date esatte della messa in onda delle sue fiction, ma risponde in autunno con Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, comedy poliziesca in sei serate con Marco Bocci protagonista, e con I fratelli Corsaro, l’adattamento del fortunato ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. Al suo debutto su Canale 5, Giuseppe Fiorello interpreta il cronista di nera Fabrizio Corsaro e Paolo Briguglia il fratello Roberto, un temuto avvocato penalista. La strana coppia è diretta da Francesco Miccichè. Subito dopo toccherà a Le onde del passato con Anna Valle e Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada.

Fiction Rai e Mediaset: il calendario delle uscite 2024-2025

A partire da settembre ci aspetta una stagione di grandi fiction, sia sulla Rai che su Mediaset: ecco il calendario aggiornato.