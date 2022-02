L’esordio di Belen conduttrice de Le Iene

Di cuore, emozionato e molto appassionato: così suona il primissimo monologo di questa nuovissima versione di Belen conduttrice de Le Iene. La celebre showgirl argentina ha fatto il suo esordio al fianco del suo vecchio amico Teo Mammuccari, con il quale ha già condiviso lo studio di Tu Sì Que Vales.

Tra critiche (“Peccato che si sia rifatta tutto il viso e lei nn ne aveva di certo bisogno” o anche “Ha talmente esagerato con i ritocchi che sembrava avesse una paresi al viso…x carità“) e incoraggiamenti (È bella, sé stessa in questa versione da Iena e mi mette allegria!), il pubblico si prepara a vederla alla guida dell’ormai storico programma satirico, punta di diamante Mediaset che nelle varie edizioni ha visto succedersi fior fior di presentatori (Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, lo stesso Teo Mammuccari, Luca e Paolo, Ilary Blasi e, soprattutto, l’indimenticabile Nadia Toffa) .

Cos’ha detto nel suo monologo Belen conduttrice de Le Iene 2022

Come tutte le ospiti speciali di questa edizione, anche Belen conduttrice de Le Iene ha recitato un suo monologo: “Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio figlio con un bacio – ha raccontato – Santiago mi fa sempre delle piccole scenate ogni volta che devo lasciarlo e quella sera mi ha chiesto ‘Mamma, ma dove vai?’. ‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’.A quel punto si è tranquillizzato e con gli occhi che brillavano mi ha detto: ‘È il tuo sogno mamma?’. ‘Sì, proprio il mio sogno amore’. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro”.