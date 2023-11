Viva Rai2!, non solo ascolti record: persino Whoopi Goldberg ringrazia Fiorello

L'attrice cita lo showman e Mahmood sulla ABC ringraziandoli per l'esibizione in stile Sister Act in occasione del suo compleanno

Viva Rai2! è un successo su tutti i fronti. Il programma di Fiorello non solo sta ottenendo ascolti straordinari, ma è sbarcato ancora una volta negli Stati Uniti. Grazie a Rai Italia che rende visibile il programma in tutto il mondo, il varietà è stato intercettato da Whoopi Goldberg che l’ha citato nel suo talk The View sulla ABC. L’occasione è stata il compleanno dell’attrice e l’omaggio che Fiorello e Mahmood le hanno fatto con un’esibizione en travesti in stile Sister Act.

Whoopi Goldberg Fiorello: Sister Act impazza a Viva Rai 2

Insieme al corpo di ballo e a tutta la squadra di Viva Rai2!, lo showman siciliano e Mahmood hanno fatto gli auguri alla Goldberg per il suo 68esimo compleanno sulle note di I Will Follow Him. Informata dal suo socio in affari su quanto accaduto in Italia, l’attrice ha ringraziato la coppia nelle sue storie Instagram e poi in diretta televisiva.

“Lasciate che vi racconti cosa è successo oggi in Italia. È venuto fuori che sono stato omaggiata perché un entertainer italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood hanno eseguito un tributo a Sister Act in onore del mio compleanno. La trasmissione si chiama Viva Rai2!. Date un’occhiata. È davvero meraviglioso”, ha detto la Goldberg. L’estratto video di The View è stato a sua volta condiviso da Fiorello su Twitter con un commento pieno di orgoglio e meraviglia: “Non ci credo!”.

Non è la prima volta che Fiorello viene citato in America per il suo morning show. Nella passata stagione il prestigioso magazine Variety ha dedicato a Viva Rai2! un ritratto lusinghiero. Secondo i giornalisti della rivista, “la vulcanica megastar siciliana porta nuova vita alla televisione italiana in quella fascia in cui nessuno crede più”, con un varietà definito “un fenomeno degli ascolti”.

L’omaggio a Sister Act del cast di Viva Rai2! (foto: RaiPlay)

Viva Rai 2: ascolti super per Fiorello

Proprio a proposito di ascolti, la seconda edizione di Viva Rai2! sta facendo ancora meglio di quella d’esordio, nonostante le proteste dei residenti di via Asiago abbiano costretto la crew a trasferirsi al Foro Italico. Nel prima settimana di programmazione il dato medio è del 20,1% di share, pari a 1,05 milioni di telespettatori: in pratica, il livello di pubblico non è mai sceso rispetto alla puntata d’apertura.

Sorprendono anche i dati legati all’età dei telespettatori. Viva Rai2! fa il 27,8% di share nella fascia tra i 15 e i 24 anni, oltre 23% in quelle 45-54 anni e 55-64 anni ed il 20,39% nella fascia tra gli 8 e i 14 anni.

Quanto al web, il programma conta oltre 655.000 interazioni social e fa faville nella fruizione in streaming su RaiPlay. Rispetto alla prima edizione, si registra un incremento del 58% delle visualizzazioni online in diretta e del 4% nell’on demand. Insomma, un vero successo.