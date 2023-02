Scontro feroce tra Fedez e Mario Giordano: cosa sta succedendo tra rapper e giornalista

E in mezzo ci si è messo pure Matteo Salvini che ha attaccato il cantante per il suo body shaming

Scene di ordinaria follia social quelle tra Fedez e Mario Giordano. Il cantante ha rotto il silenzio, ma non per parlare della presunta crisi post-Sanremo con la moglie Chiara Ferragni. Stavolta al centro dei suoi sfoghi c’è un’inchiesta (anche questa presunta) che Fuori dal coro, il programma condotto ogni martedì da Giordano su Rete 4, avrebbe fatto sulla supposta omosessualità del cantante. La miccia per la polemica, come al solito, la accende Fedez.

Giordano Fedez, cosa sta succedendo tra i due

Il rapper, finito nel mirino della destra per l’esibizione con Rosa Chemical a Sanremo 2023, rivela su Instagram di aver saputo che una giornalista di Fuori dal coro ha fatto diverse telefonate ad alcuni suoi amici per chiedere se fosse o meno gay. “Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, ma credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste tipo queste. Siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca**o”, tuona Fedez.

“Lo fate perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male? Fate schifo. Mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia”, aggiunge il rapper. A quel punto, il cantante se la prende con Mario Giordano, chiedendo a Fuori dal coro un’inchiesta e tirando in ballo la voce acuta del giornalista. “Voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto”, è la discutibile richiesta di Fedez.

La discussione prende un andazzo politico quando interviene Matteo Salvini. “Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita”, scrive sui social il leader della Lega. Queste parole scatenano ancora il rapper che posta una foto in compagnia di Roberto Saviano e replica: “Su ‘gigante del giornalismo’ abbiamo riso tantissimo”.

Nel frattempo, Giordano respinge ogni accusa al mittente. “Non ho mai dato indicazioni di fare un’inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez — precisa il giornalista —. Casco dal pero. Non esiste. Io non ho mai programmato e non ho in programma nessun servizio di questo tipo a Fuori dal coro. Oggi andranno in onda inchieste sui temi di cui mi occupo da sempre e che interessano la vita di tutti i giorni dei cittadini: parlerò di crisi economica e di disoccupazione, di sicurezza e di sanità”.

Fedez vs Mario Giordano

Giordano: Fedez non sarà a Fuori dal coro

“Ha usato parole e toni nei miei confronti che mi sembrano oggettivamente esagerati — aggiunge Giordano —. A partire dal body shaming: è vero, ho una voce brutta e una faccia brutta, ma voglio essere criticato per quello che faccio, non per il mio aspetto fisico”. “Mi spiace deluderti — scrive poi in un post dall’account di Fuori dal coro — ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Intanto sempre sui social arrivano attestati di solidarietà al conduttore del talk di Rete 4. “Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l’atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini”, twitta Rita Dalla Chiesa.

“Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano. Giù le mani da Giordano! Ma poi la verità da cogliere è che Fedez, che si racconta così sensibile alle cause Lgbtq, che si erge a convinto paladino dei diritti, percula Giordano chiedendo se ha le palle, scimmiottando la voce effemminata. Capite le contraddizione e l’ipocrisia?”, accusa la conduttrice Hoara Borselli.