Simona Ventura positiva, per lei salta Sanremo 2021

Brutte notizie per un’ospite molto attesa a Sanremo 2021: è stata confermata la notizia di Simona Ventura positiva al tampone, di conseguenza la sua presenza al Festival è stata ufficialmente cancellata.

Simona Ventura positiva: l’annuncio di Amadeus durante la conferenza stampa

“Con grande dispiacere per me – ha infatti annunciato il presentatore durante il consueto incontro mattutino con la stampa – devo comunicare che Simona è risultata positiva. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare».

A differenza di quanto deciso per Irama che, grazie all’intercessione proprio di Amadeus sta riuscendo a gareggiare lo stesso utilizzando i video delle prove generali, l’ospitata non ci sarà. Si potrebbe pensare ad un collegamento video? Da quanto si legge dal post social in cui apprendiamo di Simona Ventura positiva, sembrerebbe di no: “Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica“. Nel post successivo, in cui condivide uno stralcio della conferenza stampa e delle dichiarazioni del presentatore, aggiunge: “Grazie amico mio, a Giovanna e Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo Rai per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa. A presto“.

Come sta andando il Festival? Il dato dei giovani

Tra le dichiarazioni di stamattina, in attesa della quarta serata, va annoverata la riflessione di Amadeus in merito ai dati Auditel del Festival (quest’anno senz’altro più bassi della scorsa edizione, ma sicuramente influenzati da un ‘mood’ molto diverso): “La cosa più straordinaria è che noi lo volevamo, ma non pensavamo che accadesse: i giovani si sono riversati su Rai1 a vedere il festival. Ci sono dei numeri da televisione di piattaforma, che sono un dato che non è mai accaduto nella storia. I ragazzi oggi non si guardano più Sanremo sul divano del salotto, sono abituati a guardare il monitor, e questo è un dato incredibile“