Addio a Paco Fabrini: è morto il piccolo Rocky Giraldi

Lutto nel mondo del cinema italiano: Paco Fabrini, l’attore che da bambino aveva interpretato Rocky, il figlio dell’ispettore Nico Gilardi (Tomas Milian), è morto a 46 anni. Fabrini è stato vittima di un incidente stradale mentre era in scooter a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Figlio dell’attrice e costumista Sandra Cardini, Paco aveva iniziato a recitare a soli sei anni, quando era apparso nel film Squadra antigangsters di Bruno Corbucci.

Paco Fabrini, incidente fatale a Ronciglione

Il suo rapporto d’affetto e d’amicizia con Tomas Milian durò a lungo. Con l’attore cubano, scomparso nel 2017 all’età di 84 anni, girò cinque film.

Oltre a Squadra antigangsters e a Manolesta di Pasquale Festa Campanile, Fabrini venne diretto da Corbucci in Delitto sull’autostrada (1982), Delitto in Formula Uno (1984) e Delitto al Blue Gay (1984). Da tempo aveva lasciato il mondo dello spettacolo.

In un’intervista a Vanity Fair nel 2005, Milian parlò di Paco come un secondo figlio. “Il bambino che faceva Rocky era il figlio della costumista, Sandra Cardini. Si chiama Paco Fabrini, adesso di anni ne ha trenta. Siamo rimasti sempre in contatto: è venuto a trovarmi giusto tre settimane fa. È quasi un secondo figlio per me”, disse l’attore.

Paco Fabrini con il regista Giuseppe Sansonna e Tomas Milian (foto: Facebook)

Paco Fabrini, morto Rocky Gilardi

Fabrini se ne va a due anni da Milian e ad uno da Angelo Ragusa, lo stuntman scomparso nel 2018 che aveva fatto da controfigura al mitico “er Monnezza”. Non solo: il 15 novembre del 2017 è morto anche Quinto Gambi, il “quasi sosia” di Milian e “pesciarolo” romano che con le sue battute fu fonte di ispirazione per il personaggio del “Monnezza”.

Sulla pagina Instagram di Milian, gestita dai suoi eredi, è apparso un commovente messaggio di ricordo. “Vogliamo ricordarti così, ciao Paco e grazie per i sorrisi che ci hai regalato…”, si legge accanto ad una “foto di famiglia” dal set in compagnia di Olimpia Di Nardo.

E voi ricordate il piccolo Rocky nei suoi film?