Sanremo 2021, Amadeus è già al lavoro: spunta il nome di Elena Sofia Ricci

Amadeus è già al lavoro per Sanremo 2021. La conferma del conduttore e direttore artistico alla guida del 71esimo Festival è arrivata direttamente dal suo agente, Lucio Presta, che ha postato sui social una foto del presentatore all’opera. Ama appare in compagnia del regista Stefano Vicario e dello scenografo Gaetano Castelli. Sarà un’edizione delicata, la prima dopo l’epidemia di coronavirus e la crisi socio-economica, carica di circospezione, incertezza e speranza.

Sanremo 2021, conduttori già al lavoro

“Via verso nuove avventure”, scrive Presta nel pubblicare lo scatto su Instagram. La riunione è servita a mettere a punto la scenografia che si vedrà alle spalle di cantanti ed orchestra, mentre è tutta da definire la nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo.

Per Amadeus, come già anticipato, si tratterà della seconda edizione consecutiva al timone del Festival. Ma chi sarà al suo fianco? Il ritorno dell’amico Fiorello pare ormai scontato. Lo showman siciliano ha dichiarato in una diretta Instagram che tornerà all’Ariston e ha persino annunciato che farà Sanremo 2021 e poi potrebbe ritirarsi per “fare largo ai giovani”.

Gli altri nomi che vengono fatti per affiancare Amadeus sono molto intriganti e aprono uno spiraglio per il Sanremo che sarà. A quanto pare ci sarà il coinvolgimento di Lorenzo Jovanotti, amico di vecchia data di Amedeo e Rosario dai tempi di Radio Deejay con Claudio Cecchetto. Da casa Mediaset potrebbe poi arrivare Gerry Scotti: per lo “zio” di Canale 5 sarebbe una prima volta assoluta alla kermesse canora.

Fiorello e Amadeus a Sanremo 2020 (foto: Instagram @giovanna_e_amadeus)

Sanremo 2021: Fiorello, Jova, Gerry e…

Le presenze femminili saranno numerose e pure in questo caso spuntano le prime indiscrezioni. Simona Ventura dovrebbe essere una delle donne di Sanremo 2021. SuperSimo ha passato un periodo difficile: “qualcuno ha stoppato la mia partecipazione” all’edizione di quest’anno, ha rivelato, e di mezzo ci sono stati lo stop a The Voice of Italy e il flop di La settimana Ventura. Sanremo sarebbe un autentico rilancio.

La sorpresa, però, potrebbe essere un’altra: Elena Sofia Ricci. Il sito TvBlog spiffera la presenza dell’attrice, che sarebbe un volto perfetto per l’evento nazional-popolare per eccellenza. La Ricci è reduce dal successo strepitoso di Vivi e lascia vivere e si appresta ad avvisare le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Resta soltanto da capire in quali date andrà in scena il Festival. Walter Vacchino, il patron del Teatro Ariston, ha paventato l’ipotesi di posticipare Sanremo ad aprile 2021 per garantire il rispetto dei protocolli sanitari.