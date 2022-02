Gli sbagli segreti della Hunziker e Ambra Angiolini

Cantavano i Subsonica ‘Tutti i miei sbagli’: ebbene, quello che hanno fatto Michelle Hunziker e Ambra Angiolini durante la seconda, brillante puntata di Michelle Impossible, è stata una vera e propria lista di segreti rivelati in modo spiazzante e onesto davanti a tutta l’Italia.

Tra i segreti della Hunziker e Ambra anche quella bulimia crudele, tanta auto-ironia e vecchie dicerie

“Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora le persone sbagliate fuori dalla mia vita” – racconta la celebre ex star di Non è La Rai, di recente apparsa nel film Per tutta la vita. Aggiunge anche un particolare inedito della sua carriera, ovvero che una volta si è vista rifiutata un lavoro in uno show perché “si diceva che ero l3sbica“.

Un episodio che appartiene ormai il passato, oggi la bella attrice e presentatrice è “ protetta dalla mia famiglia rainbow“. E poi arriva l’auto presa in giro: “Non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica!“.



Nessun tabù, nessun argomento da non trattare per la Hunziker e Ambra: arriva, infatti, anche il momento della presentatrice italo-svizzera, che ricorda il lungo periodo che l’ha allontanata da famiglia e affetti. “Non ho fatto sesso per due anni a causa della setta“ – dice, infatti.

Al che la Angiolini ribatte: “Io senza setta ho praticato uguale“.

Il numero si è concluso con tanto di performance canterina e ballerina. A noi sono piaciute tanto!